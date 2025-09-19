MIHAS 2025 jangka capai jualan RM4.5 bilion, lonjak ekonomi halal Malaysia

KUALA LUMPUR: Pameran Halal Antarabangsa Malaysia (MIHAS) 2025 dijangka mencapai sasaran jualan mencecah RM4.5 bilion berdasarkan maklumat awal Program Penyumberan Antarabangsa (INSP).

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata MIHAS telah berjaya mencatatkan jumlah jualan sebanyak RM4.1 bilion dalam tempoh dua hari pertama acara itu.

Beliau menyatakan Malaysia sedang berusaha melonjakkan halal sebagai pemacu inovasi bertanggungjawab bagi mengukuhkan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inklusif.

“Menerusi usaha mengembangkan perdagangan halal, Malaysia tidak hanya meraih nilai daripada sektor global yang pesat berkembang, tetapi turut melindungi daripada sebarang ketidaktentuan dalam komoditi tradisional,” katanya.

Tengku Zafrul menegaskan industri halal Malaysia yang bernilai RM62 bilion berperanan sebagai strategi ekonomi berpandangan jauh yang mengukuhkan daya tahan negara.

Pengerusi MATRADE Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican berkata prestasi INSP kali ini membuktikan permintaan global terhadap tawaran halal Malaysia.

“Bersandarkan MIHAS dan platform digital yang ada, kita membolehkan pengeksport Malaysia dihubungkan dengan pembeli global yang bernilai tinggi,” katanya.

MATRADE menyatakan program INSP menyaksikan lebih daripada 4,000 mesyuarat perniagaan melibatkan 600 peniaga Malaysia dan 300 pembeli antarabangsa.

Program yang turut dilengkapi dengan komponen secara maya dan berlangsung sehingga 5 November 2025 dijangka melebihi pencapaian rekod RM2.52 bilion pada tahun lepas.

Ini turut memperkukuh hubungan dagang Malaysia merentasi ASEAN, Majlis Kerjasama Teluk, Eropah, negara-negara Afrika dan Amerika.

MIHAS 2025 berlangsung pada 17-20 September dengan penyertaan pempamer dan pembeli dari 80 negara serta dijangka menarik kehadiran 45,000 pengunjung.

Pameran ini membuktikan kedudukan Malaysia sebagai pemimpin global dalam ekonomi halal sejak dimulakan pada 2004 dengan menjana hampir RM30 bilion dalam jualan eksport.

Bagi kemajuan masa depan, MIHAS dijangka memperluas jangkauan globalnya dengan MIHAS@Shanghai yang akan berlangsung pada 5-11 November 2025.

Terdapat perancangan untuk membawa jenama MIHAS ke Eropah pada tahun depan sebagai sebahagian daripada pengembangan globalnya. – Bernama