Pemandu pacuan empat roda maut tercampak dalam nahas lebuh raya

SEREMBAN: Seorang pemandu pacuan empat roda maut selepas tercampak daripada kenderaannya dalam satu nahas di KM 276 Lebuhraya Utara-Selatan arah utara, pagi tadi.

Ketua Polis Daerah Nilai, Supt Abdul Malik Hasim, mengesahkan pihak polis menerima laporan mengenai insiden itu pada kira-kira 6.50 pagi.

Mangsa, seorang lelaki tempatan berusia 20-an, dalam perjalanan dari Bangsar ke Seremban bersama seorang rakannya yang sebaya, dipercayai hilang kawalan sebelum melanggar besi penghadang di bahagian kanan jalan.

Kenderaan itu berpusing beberapa kali dan merempuh bahagian belakang sebuah kereta lain yang dipandu seorang lelaki berusia 40-an bersama isteri dan dua anak remajanya dari Seri Kembangan ke Johor.

Pacuan empat roda tersebut kemudian terbalik, menyebabkan mangsa tercampak keluar dan dihimpit oleh kenderaan sendiri.

Rakan mangsa berjaya menyelamatkan diri melalui pintu kanan kenderaan, manakala penumpang kereta yang dihempap terpaksa dikeluarkan oleh pasukan bomba.

Pemandu dan penumpang hadapan kereta kedua berjaya keluar sendiri tanpa bantuan.

Mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Rembau untuk bedah siasat.

Kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi Pusat Kawalan Daerah Nilai di talian 06-7904389 atau Pegawai Penyiasat Trafik, Insp Muhammad Farid Danial Azli, di talian 012-9122198. – Bernama