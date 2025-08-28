Peremajaan jenama TH ikut garis panduan ketat dipantau jawatankuasa syariah

KUALA LUMPUR: Langkah peremajaan jenama Lembaga Tabung Haji dilaksanakan mengikut garis panduan yang ketat dan dipantau Lembaga Pengarah serta Jawatankuasa Penasihat Syariah TH.

Pengarah Urusan Kumpulan yang juga Ketua Pegawai Eksekutif TH Mustakim Mohamad berkata semua dasar dan hal ehwal ibadat haji dikawal sepenuhnya pengurusan TH, Ahli Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Penasihat Syariah dan Ahli Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji.

Beliau berkata peremajaan jenama TH itu adalah langkah strategik untuk memperkukuhkan peranan TH sebagai institusi tabungan Islam yang relevan dengan keperluan semasa.

Inisiatif ini memastikan umat Islam di Malaysia dapat menunaikan haji dengan lebih terancang dan terjamin.

“Ia juga bertujuan meningkatkan tahap simpanan individu, memperkukuh budaya kerja serta menyediakan perkhidmatan digital moden yang menepati keperluan generasi muda,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Beliau berkata berikutan kadar simpanan rendah oleh pendeposit, langkah peremajaan jenama itu juga sebagai usaha untuk menarik lebih ramai umat Islam menabung secara konsisten bagi menunaikan ibadah haji.

Mustakim berkata kadar simpanan rendah turut memberi kesan apabila separuh daripada pendeposit yang menerima tawaran haji setiap tahun terpaksa menolak atau menunda giliran haji.

Situasi ini berlaku walaupun terdapat bantuan kewangan haji diberikan kepada pendeposit.

“Kebanyakan pendeposit yang berkemampuan pula cenderung menyimpan di institusi kewangan yang lain dan hanya memindahkan bayaran penuh haji ke akaun TH apabila rayuan diterima untuk mengisi kekosongan akibat penolakan tawaran haji oleh pendeposit yang tidak mampu,” katanya.

Sementara itu Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussain dalam kenyataan sama berkata TH kurang dilihat sebagai institusi penabungan yang mampu menarik simpanan yang konsisten.

TH perlu bersaing dengan produk simpanan atau pelaburan yang lebih menarik seperti unit amanah, emas, simpanan pendidikan dan skim persaraan swasta.

Selain itu, beliau berkata jumlah pendeposit TH kini berjumlah 9.6 juta yang menunjukkan masih terdapat 50 peratus daripada populasi Islam di Malaysia masih belum membuka akaun TH.

“Lebih membimbangkan, data turut menunjukkan 53 peratus daripada pendeposit tidak memiliki simpanan sekurang-kurangnya RM1,300, iaitu jumlah minimum yang diperlukan untuk daftar haji,” katanya. – Bernama