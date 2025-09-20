PERKESO buka pusat dialisis keenam, beri manfaat kepada pencarum di utara - Sim

BUTTERWORTH: Pusat dialisis keenam Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) dan pertama di wilayah utara telah dibuka di Seberang Jaya di sini bagi memperluaskan perkhidmatan kepada pencarum.

Menteri Sumber Manusia Steven Sim menyatakan pengoperasian pusat tersebut di pejabat PERKESO Pulau Pinang akan memberi manfaat kepada lebih 15,000 pencarum aktif yang sedang menjalani rawatan dialisis di seluruh negara khususnya di utara.

“Kapasiti pusat dialisis ini adalah 36 pesakit sehari dengan kemampuan yang boleh ditingkatkan kepada 70 pesakit sehari jika terdapat keperluan dan ia juga strategik kerana berdekatan dengan Hospital Seberang Jaya serta Hospital Bukit Mertajam.”

“Secara keseluruhan, enam pusat dialisis PERKESO mampu memberikan rawatan kepada 400 hingga 500 pesakit setiap hari,“ katanya kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Pusat Dialisis PERKESO Cawangan Seberang Jaya.

Antara faktor PERKESO menubuhkan pusat dialisis termasuk untuk melengkapkan ekosistem perkhidmatan dengan memudahkan akses kepada pencarum mendapatkan khidmat dialisis selain daripada 800 pusat dialisis panel swasta dan pertubuhan bukan kerajaan.

Ia juga dapat mengurangkan beban kewangan pencarum berikutan kos di pusat dialisis swasta mencecah RM200 setiap kali rawatan atau RM2,800 bagi 14 kali rawatan sebulan sedangkan subsidi PERKESO hanya RM2,100.

“Dengan adanya pusat dialisis PERKESO, pesakit atau pencarum yang datang sini, tidak perlu bayar apa-apa, ia percuma,“ tegas Sim.

Selain Pulau Pinang, PERKESO mengendalikan lima pusat dialisis lain iaitu di Klang, Shah Alam, Kluang, Batu Pahat dan Kuala Lumpur.

Berdasarkan statistik 2024, PERKESO memperuntukkan RM389.2 juta bagi menampung kos rawatan dialisis pencarum, manakala dalam tempoh lapan bulan pertama tahun ini, kos berkenaan mencecah RM272.99 juta. – Bernama