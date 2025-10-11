Peruntukan KPN naik 7.96% dalam Belanjawan 2026

PUTRAJAYA: Peruntukan kepada Kementerian Perpaduan Negara meningkat sebanyak 7.96 peratus dalam Belanjawan 2026, mencerminkan komitmen kerajaan memperkukuh perpaduan sebagai asas kestabilan.

Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang mengumumkan KPN menerima sejumlah RM767,993,300 berbanding RM711,346,800 pada tahun 2025.

Beliau menjelaskan peruntukan itu merangkumi RM650,476,100 untuk Perbelanjaan Mengurus dan RM117,517,200 bagi Perbelanjaan Pembangunan.

Aaron menegaskan belanjawan ini selari dengan hala tuju baharu KPN 2026 iaitu Pembinaan Negara Bangsa sebagai teras utama.

Melalui Rancangan Malaysia Ke-13, KPN merangka 21 cadangan inisiatif Pembinaan Negara Bangsa yang penting untuk negara berbilang agama, bangsa dan budaya.

Tujuh inisiatif utama perpaduan diumumkan termasuk RM55 juta untuk program Perpaduan, Integrasi Nasional dan Keharmonian.

RM55 juta lagi diperuntukkan bagi memperkasa peranan Kawasan Rukun Tetangga sebagai penghubung jaringan sosial dalam komuniti.

Sebanyak RM46 juta diperuntukkan untuk pembinaan tiga pusat aktiviti perpaduan baharu di Kuala Terengganu, Perak dan Sarawak.

Inisiatif lain termasuk RM5 juta sebagai dana awal geran padanan untuk galak penglibatan sektor korporat dalam meremajakan Muzium Negara.

RM20 juta disediakan untuk penambahbaikan kemudahan pendidikan awal kanak-kanak perpaduan di seluruh negara.

Muzium Tekstil di Menara Merdeka 188 dibuka sebagai usaha mengetengahkan warisan tekstil dunia Melayu.

Potongan cukai diberikan kepada individu dan syarikat korporat yang menyumbang secara tunai kepada Akaun Amanah Jabatan Muzium Malaysia.

Aaron berkata KPN akan terus menjadi peneraju dalam membina masyarakat Malaysia yang harmoni, inklusif dan berpaksikan nilai sejagat.

Dengan hala tuju yang jelas ini, KPN mendukung semangat Malaysia MADANI dalam semua program perpaduan. – Bernama