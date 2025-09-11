Pihak berkepentingan diseru beri cadangan konstruktif untuk RUU antibuli

PUTRAJAYA: Pihak berkepentingan diseru untuk menyuarakan cadangan konstruktif kepada kerajaan sepanjang sesi libat urus mengenai penggubalan rang undang-undang antibuli sehingga akhir bulan ini.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said menjelaskan bahawa cadangan boleh dikongsi melalui sesi libat urus bersemuka atau dimuat naik melalui portal khas Bahagian Hal Ehwal Undang-undang.

Portal tersebut yang boleh diakses di https://petari.bheuu.gov.my dibangunkan khusus untuk mengumpul pandangan daripada orang ramai mengenai rang undang-undang antibuli.

Azalina menekankan bahawa objektif sesi townhall ini adalah untuk mendapatkan respons daripada pelbagai pihak sebelum rang undang-undang dibentangkan di Parlimen.

Beliau menyatakan bahawa banyak pandangan telah diterima mengenai isu tanggungjawab, liabiliti dan rotan semasa sesi townhall yang diadakan hari ini.

Kerajaan masih belum memberikan sebarang respons rasmi terhadap cadangan-cadangan yang diterima setakat ini memandangkan proses pengumpulan pandangan masih berjalan.

Sesi libat urus akan diteruskan di beberapa negeri lain termasuk Selangor, Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Perak bermula minggu hadapan.

Azalina memaklumkan bahawa rang undang-undang antibuli dijangka dibentangkan di Parlimen pada sesi Oktober ini selepas selesai semua sesi libat urus.

Kerajaan berharap dapat mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut pada tahun hadapan.

Menteri tersebut menegaskan kepentingan menerima cadangan konstruktif daripada masyarakat berbanding hanya meluahkan kemarahan tanpa penyelesaian praktikal.

Sesi townhall antibuli ini dihadiri bersama oleh Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil dan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek. – Bernama