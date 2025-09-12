PKR Putrajaya buat laporan polis terhadap akaun TikTok provokatif

PUTRAJAYA: Parti Keadilan Rakyat Cabang Putrajaya telah membuat laporan polis terhadap satu akaun TikTok yang didakwa menghasut dan memuat naik kenyataan provokatif berhubung isu Kampung Sungai Baru.

Ketua Penerangan PKR Cabang Putrajaya Mohd Hafiz Osman berkata laporan itu dibuat terhadap pemilik akaun @rafidahhjibrahim berhubung satu hantaran yang mengajak orang ramai untuk turun padang ke lokasi tersebut pada 11 September.

Beliau menyatakan kandungan tersebut berbentuk provokasi dan boleh mengancam ketenteraman awam serta memecah-belahkan masyarakat.

Kenyataan yang disebarkan melalui platform TikTok itu jelas mengandungi unsur hasutan terhadap penduduk dan orang awam untuk bertindak melawan undang-undang.

Kandungan tersebut juga mengandungi tuduhan liar terhadap pemimpin dan pihak berkuasa tanpa asas fakta serta seruan untuk bertindak ganas terhadap sebarang tindakan penguatkuasaan.

Mohd Hafiz berkata kenyataan itu juga dilihat cuba mencetuskan kebencian dan ketakutan dalam kalangan masyarakat.

Beliau menyeru Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia agar melakukan siasatan segera dan mengambil tindakan wajar.

PKR Putrajaya menegaskan komitmen mereka untuk membela hak penduduk Kampung Sungai Baru melalui saluran yang sah dan rundingan yang adil.

Mohd Hafiz menekankan bahawa sebarang perbezaan pandangan harus disuarakan secara bertanggungjawab dan berlandaskan fakta serta undang-undang negara.

Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP Aidi Sham Mohamed mengesahkan telah menerima laporan polis berkenaan.

Kejadian ini berlaku selepas polis bersama agensi penguat kuasa melaksanakan operasi pengosongan rumah di Kampung Sungai Baru susulan arahan mahkamah.

Keadaan tegang berlaku semasa operasi tersebut dengan Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Sulizmie Affendy Sulaiman cedera dipercayai terkena balingan batu. – Bernama