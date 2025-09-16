PM Anwar hulur sumbangan kepada pesakit kanser payudara di Kuantan

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghulurkan sumbangan dan bakul makanan kepada seorang pesakit kanser payudara di Kuantan, Pahang.

Sumbangan tersebut disampaikan oleh Setiausaha Politiknya Datuk Ahmad Farhan Fauzi kepada Noranita Abdul Raof di kediaman wanita itu di Taman Dato’ Rashid.

Ahmad Farhan menyatakan bahawa air muka Noranita terus menyentuh hatinya sewaktu melangkah masuk ke kediaman tersebut.

Beliau berkata “Sewaktu kaki melangkah masuk, air muka Puan Noranita terus menyentuh hati saya”.

Beliau menambah “Di sebalik senyuman yang cuba disembunyikan, tersimpan kisah perjuangan seorang ibu yang kini berjuang melawan kanser payudara”.

Ahmad Farhan turut mendoakan agar Noranita terus kuat dan diberikan kesembuhan serta rawatan yang dijalani dipermudahkan oleh Allah SWT.

Sumbangan ini disampaikan sebagai tanda sokongan dan perhatian kerajaan terhadap rakyat yang menghadapi cabaran kesihatan. – Bernama