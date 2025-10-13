PM jamin lindungi pihak tegas banteras rasuah

PUTRAJAYA: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa kerajaan akan melindungi semua pihak yang tegas melaksanakan tanggungjawab membanteras rasuah dan menyelamatkan negara daripada ketirisan hasil selaras dengan komitmen pentadbiran untuk memperkukuh tadbir urus serta integriti nasional.

Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata tindakan berani dan segera perlu diambil bagi memastikan negara bebas daripada kegiatan rasuah serta salah guna kuasa yang menjejaskan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Beliau menegaskan akan mempertahankan mereka yang menjalankan tugas menyelamatkan negara dengan memberikan sokongan penuh terhadap tindakan tegas tersebut.

Perdana Menteri mengingatkan penjawat awam supaya tidak bergantung sepenuhnya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan agensi penguatkuasaan dalam memastikan pentadbiran bersih serta berintegriti sebaliknya mereka perlu bersama-sama memikul tanggungjawab itu.

Penekanan terhadap aspek penguatkuasaan sejak dua tahun lepas telah membolehkan kerajaan menyelamatkan RM15.5 bilion daripada ketirisan rasuah dan penyeludupan yang sebelum ini mengalir keluar dari negara.

Anwar mengucapkan tahniah kepada semua agensi penguatkuasaan termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Polis Diraja Malaysia atas kejayaan itu serta menegaskan bahawa ia membuktikan ketegasan kerajaan dalam memastikan hasil negara dilindungi.

Beliau berkata perjuangan membanteras rasuah bukan tugas mudah kerana berisiko dan sering mendapat tentangan namun kerajaan tidak akan berundur daripada usaha membina pentadbiran yang bersih serta berakauntabiliti.

Usaha memperkukuh tadbir urus perlu bermula dengan pembetulan terhadap kesilapan dalam sistem pentadbiran terdahulu yang menjadi punca kepada ketirisan hasil negara.

Anwar berkata pihak yang hidup mewah hasil subsidi tidak akan bersetuju dengan langkah pembetulan yang dilakukan oleh kerajaan namun perubahan mesti dilakukan bagi menamatkan sistem lama yang tidak berkesan walaupun pentadbiran silih berganti.

Beliau menekankan bahawa kejayaan membanteras rasuah bukan sahaja dapat menyelamatkan ketirisan sebaliknya meningkatkan martabat Malaysia sebagai sebuah negara yang kuat dan disegani. – Bernama