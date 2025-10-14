Projek air mentah dan RTB Pulau Pinang jamin bekalan air dan kawal banjir

GEORGE TOWN: Projek menaik taraf lokasi pengambilan air mentah di Titi Kerawang dan Teluk Awak serta pemasangan paip air mentah ke Empangan Teluk Bahang dijangka memastikan keterjaminan bekalan air mentah di Pulau Pinang.

Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur dan Pengangkutan negeri Zairil Khir Johari berkata kerajaan negeri telah melaksanakan Projek Kontigensi Air Mentah Sungai Pinang bagi mengisi Empangan Teluk Bahang sejak 2020.

Beliau berkata Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBAPP) menggunakan paip dwifungsi berukuran 450 milimeter sepanjang 8.6 kilometer untuk projek tersebut.

Air mentah dari Titi Kerawang disalurkan ke Empangan Teluk Bahang semasa musim monsun dari September hingga Disember setiap tahun.

Paip yang sama digunakan untuk menyalurkan air terawat dari Rumah Pam Teluk Bahang ke Loji Rawatan Air Sungai Pinang pada waktu lain.

Penggunaan sistem dwifungsi ini menyebabkan bekalan air tidak konsisten kepada pengguna di sepanjang laluan paip.

Sistem ini juga mengehadkan keupayaan menyalurkan air mentah di luar musim monsun.

Pemasangan paip khusus untuk menyalurkan air mentah dari Titi Kerawang ke Empangan Teluk Bahang perlu dilaksanakan segera.

Perubahan iklim dan peningkatan permintaan air menyebabkan Empangan Teluk Bahang tidak dapat diisi sepenuhnya walaupun pada musim hujan.

Projek ini akan memastikan bekalan air mentah yang berterusan dan lebih efisien untuk Pulau Pinang.

Mengenai peruntukan RM2.2 bilion untuk Projek Rancangan Tebatan Banjir, Zairil berkata kawasan projek terletak dalam lembangan Sungai Nyiur.

Kawasan ini meliputi sublembangan Sungai Perai yang merangkumi kawasan Dewan Undangan Negeri Bagan Dalam, Bagan Jermal dan Sungai Puyu serta Parlimen Bagan.

Lembangan ini sering mengalami banjir kilat akibat hujan lebat dalam tempoh singkat.

Kapasiti sungai serta sistem perparitan tidak mencukupi untuk menampung air hujan yang banyak.

Keadaan menjadi lebih buruk apabila hujan lebat berlaku serentak dengan air pasang besar.

Ini mengakibatkan pertembungan air laut di muara Sungai Nyiur berhampiran Sungai Perai.

Pelaksanaan projek Rancangan Tebatan Banjir akan meningkatkan tahap keselamatan serta kesejahteraan penduduk setempat.

Projek ini akan menangani kawasan titik panas banjir seperti Jalan Thamby Kecil, Jalan Siram, SK Convent Butterworth, Kampung Muniammah dan Kampung Sungai Nyiur.

Risiko banjir yang sekian lama menjejaskan kehidupan rakyat akan dapat dikurangkan dengan ketara.

Semua projek berkenaan mencerminkan keprihatinan Kerajaan MADANI terhadap kesejahteraan rakyat Pulau Pinang.

Ini menunjukkan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan pembangunan negeri yang seimbang dan mampan.

Belanjawan 2026 yang diumumkan pada Jumaat lepas mengumpulkan sumber berjumlah RM470 bilion.

Belanjawan ini memberi tumpuan kepada pengukuhan daya tahan ekonomi dan sokongan kepada perniagaan kecil.

Beberapa projek dan inisiatif lain di Pulau Pinang turut dilibatkan dalam belanjawan tersebut.

Projek-projek lain termasuk pelebaran Lebuhraya Utara-Selatan dari Tol Juru ke Tol Sungai Dua.

Pembinaan Klinik Kesihatan Kubang Semang juga termasuk dalam perancangan pembangunan negeri.

Naik taraf Kompleks Sukan Bertam serta pembinaan laluan bawah tanah menghubungkan Jalan Mount Erskine ke Jalan Burma turut dirancang. – Bernama