Projek Redline Sarawak dilaksanakan berfasa selepas peruntukan disalur

SIBU: Kerja menaik taraf jajaran Projek Redline di Sarawak akan dilaksanakan secara berfasa sebaik sahaja peruntukan disalurkan kepada Kementerian Kerja Raya.

Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata projek berkenaan merangkumi empat seksyen utama dan merupakan usaha menaik taraf jajaran jalan persekutuan sedia ada.

“Ramai tidak tahu bahawa ‘Redline’ ini bukan sebahagian daripada kontrak Pan Borneo asal,“ katanya selepas meninjau jajaran Seksyen Durin-Salim di sini.

Beliau menjelaskan jalan-jalan tersebut dibina sebelum projek Pan Borneo dan tidak dinaik taraf bersama projek itu.

“Kini, keadaannya semakin teruk, maka kita perlu bina semula dan naik taraf supaya sama taraf dengan jajaran Pan Borneo,“ tambahnya.

Projek Redline merupakan inisiatif strategik kerajaan Persekutuan bagi menaik taraf jajaran jalan persekutuan empat lorong dua hala.

Projek ini mempunyai laluan sepanjang keseluruhan 136.74 kilometer meliputi empat seksyen utama.

Seksyen Durin-Salim sepanjang 40.27 kilometer mempunyai anggaran kos RM350 juta.

Seksyen Kemena sejauh 14.25 kilometer dengan kos RM86 juta manakala Seksyen Tudan sepanjang 9.7 kilometer.

Seksyen Batu Kawa-Padawan sepanjang 55.42 kilometer dengan anggaran kos RM345 juta.

Nilai keseluruhan projek dianggarkan melebihi RM900 juta.

Seksyen Durin-Salim telah mendapat kelulusan peruntukan sebanyak RM231 juta dalam Belanjawan 2026.

Jajaran ini akan menjadi yang pertama dilaksanakan kerana dikategorikan sebagai kritikal berikutan banyak kemalangan berlaku.

Nanta menyifatkan kelulusan peruntukan sebagai berita menggembirakan untuk rakyat Sarawak.

KKR bersama JKR Sarawak akan terus memperkukuh kerjasama memastikan projek dilaksanakan secara terancang.

“KKR dan JKR Sarawak sentiasa bekerjasama rapat,“ katanya.

Beliau menambah mereka turun padang setiap bulan untuk memantau perkembangan projek.

Dengan kelulusan peruntukan baharu ini, kerja menaik taraf dijangka dapat dimulakan tahun hadapan. – Bernama