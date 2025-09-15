Raptai penuh sambutan Hari Malaysia 2025 berjalan lancar di Butterworth

BUTTERWORTH: Raptai penuh sambutan Hari Malaysia 2025 di Pusat Konvensyen PICCA@Arena Butterworth berjalan lancar menjelang acara kemuncak pada Selasa ini.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil menyatakan kepuasan terhadap tahap persiapan keseluruhan sambutan yang berada pada landasan terbaik.

Beliau bersama pasukan telah menyaksikan raptai penuh persembahan sempena sambutan Hari Malaysia.

Fahmi hanya meminta beberapa penambahbaikan kecil dilakukan kerana tiada isu besar yang timbul.

Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Seri Mohamad Fauzi Md Isa dan Ketua Pegawai Eksekutif Bernama Datin Paduka Nur-ul Afida Kamaludin turut hadir dalam raptai tersebut.

Fahmi yang juga Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2025 yakin rakyat akan disajikan dengan persembahan terbaik.

Pelbagai pengisian turut disusun sepanjang hari sambutan termasuk reruai pameran dan kaunter Jualan Rahmah.

Acara untuk pengunjung serta pertunjukan bunga api selepas tamat persembahan utama turut dirancang.

Beliau berharap orang ramai hadir bagi bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia yang julung kali diadakan di Pulau Pinang.

Sambutan Hari Malaysia 2025 bertemakan “Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni” dijadual dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib turut akan hadir dalam acara tersebut.

Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga dijangka hadir.

Acara berkenaan turut menampilkan persembahan artis popular tanah air pelbagai kaum termasuk Ratu Rock negara Ella bersama Suki Low.

Roshini Balachandran turut akan membuat persembahan dalam sambutan tersebut.

Artis dari Sabah dan Sarawak iaitu Dabra Sia dan Rezza Shah juga akan memeriahkan acara tersebut. – Bernama