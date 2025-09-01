Rianlon Corporation labur RM820 juta bangun pusat R&D di Johor

TIANJIN: Rianlon Corporation, konglomerat China terkemuka, menyatakan komitmen melabur sebanyak RM820 juta untuk membangunkan pusat penyelidikan dan pembangunan di Johor.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan komitmen pelaburan tersebut selepas pertemuan dengan pimpinan syarikat berkenaan.

Pelaburan itu turut melibatkan pembangunan kilang yang dijangka mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk rakyat Malaysia.

Rianlon Corporation yang beribu pejabat di Tianjin merupakan peneraju global dalam bahan tambahan antipenuaan untuk polimer dan kosmetik.

Anwar turut mengadakan pertemuan dengan China Communications Construction Company Ltd, syarikat penyedia perkhidmatan infrastruktur terbesar global.

Beliau meneliti perkembangan projek ECRL yang menjadi lambang persahabatan Malaysia-China di bawah Inisiatif Jalur dan Laluan.

Projek ECRL dijangka merapatkan jurang pembangunan wilayah dan membawa limpahan ekonomi kepada masyarakat setempat.

Kerajaan MADANI komited untuk terus merancakkan pelaburan dan memberdaya sektor berteknologi tinggi.

Hubungan ekonomi Malaysia-China yang berakar dari sejarah panjang akan diperkukuh untuk masa depan lebih gemilang.

Perdana Menteri berada di China bagi menghadiri Sidang Kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai 2025. – Bernama