Ribut Tropika Bualoi landa Vietnam tengah, 11 maut di Filipina

HANOI: Ribut Tropika Bualoi telah melanda wilayah tengah Vietnam selepas meragut 11 nyawa di Filipina.

Ribut ini menyebabkan banjir, tanah runtuh dan penutupan beberapa lapangan terbang di kawasan terjejas.

Ia mendarat di tengah Vietnam pada Ahad malam dengan kelajuan luar biasa yang lebih awal daripada ramalan.

Kelajuan angin maksimum mencecah lebih 130 kilometer sejam ketika melanda pantai utara Bandar Vinh.

Jalur luar ribut telah menyebabkan banjir di kawasan tengah termasuk bandar pesisir pantai Da Nang.

Peramal cuaca Vietnam memberi amaran tentang banjir kilat, tanah runtuh dan ombak besar setinggi dua meter.

Timbalan Menteri Nguyen Hoang Hiep menyatakan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 133 kilometer sejam.

Tiupan kencang hampir 150 kilometer sejam dijangka mengancam kawasan pesisir pantai.

Pihak berkuasa tempatan telah melarang semua kapal ke laut sebelum tengah hari Sabtu.

Hampir 68,000 kapal telah digerakkan ke pelabuhan yang selamat untuk mengelakkan kemalangan.

Lebih 240,000 anggota tentera diletakkan dalam keadaan bersiap siaga untuk misis bantuan.

Mereka bersedia untuk bertindak serta-merta di kawasan yang terjejas teruk.

Wilayah tengah termasuk Thanh Hoa, Nghe An dan Quang Tri dilanda hujan lebat.

Puluhan kampung telah terputus hubungan akibat banjir dan tanah runtuh yang meluas.

Empat lapangan terbang menghentikan operasi termasuk Lapangan Terbang Antarabangsa Da Nang.

Penutupan lapangan terbang berkuat kuasa pada hari Ahad dan Isnin untuk keselamatan.

Hujan lebat dijangka membawa taburan hujan antara 100 hingga 300 mm sehingga Selasa.

Kawasan utara dan tengah Vietnam akan mengalami cuaca buruk untuk beberapa hari lagi. – Bernama-dpa