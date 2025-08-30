RUU Pekerja Gig 2025 hadiah untuk seluruh pekerja industri gig - PM Anwar

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Rang Undang-Undang Pekerja Gig 2025 yang diluluskan di Dewan Rakyat sebagai hadiah kepada golongan muda serta seluruh rakyat Malaysia yang terlibat dalam sektor berkenaan.

Beliau menerusi hantaran di Facebook berkata RUU berkenaan memberi takrifan yang lebih jelas kepada profesion industri gig, termasuk pengiktirafan, jaringan sosial yang kukuh serta masa depan yang jelas.

Anwar berkata walaupun terdapat pihak yang curiga dan mendakwa kerajaan lambat dalam hal berkaitan penggubalan itu, namun hakikatnya ia dilaksanakan dengan cermat dan berhati-hati, kerana RUU tersebut mengesankan hidup jutaan rakyat.

“Justeru, bersempena bulan kemerdekaan ini, saya tegaskan bahawa setiap keringat dan usaha pekerja gig adalah bermaruah, dan kalian punyai sumbangan yang besar kepada pengukuhan ekonomi rakyat dan negara,“ kata beliau.

Menerusi rakaman video yang disertakan dalam hantaran sama, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata RUU itu merupakan kemenangan bagi pekerja gig, sesuai dengan semangat kemerdekaan iaitu membebaskan mereka dari tekanan.

Beliau menekankan bahawa kerajaan mendengar serta menyantuni tuntutan pekerja gig seperti dijanjikan walaupun mengambil masa kerana proses perundangan begitu rumit.

“Ada juga bangkangan tetapi saya bersyukur kerana soal nasib pekerja gig, e-hailing, penghantar makanan, platform digital itu bukan sahaja dapat ditangani tetapi disantuni dan beberapa perkara dibangkitkan cuba diselesaikan,“ ujarnya.

Anwar menyatakan bahawa sebahagian pihak memutarbelit dan membangkitkan seolah-olah ini tidak menguntungkan tetapi percayalah, melalui RUU Pekerja Gig 2025 dengan keselamatan sosial, cuti, caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial dan perlindungan insurans, ini belum pernah difikirkan oleh mereka yang curiga dan menentang.

RUU Pekerja Gig 2025 memberikan jaminan kestabilan pendapatan, maruah dan pengiktirafan dan akhirnya jaminan keselesaan saudara-saudara yang terlibat dalam pekerjaan ini dan keluarga.

Perdana Menteri turut menyatakan penghargaan kepada Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Keong dan kementerian itu serta rakan-rakan daripada parti kerajaan yang menyokong dan melaksanakan cita-cita rakyat khususnya pekerja gig.

RUU itu memperuntukkan garis panduan khusus bagi melindungi pekerja gig, di samping menyeimbangkan kepentingan syarikat penyedia platform digital.

Ia juga menetapkan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia sebagai badan kawal selia bebas untuk memastikan undang-undang ini dapat dikuatkuasakan dengan berkesan. – Bernama