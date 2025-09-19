Selangor komited perkasa agenda perumahan mampu milik rakyat

SHAH ALAM: Kerajaan Selangor yakin agenda memperkasakan perumahan mampu milik dapat direalisasikan hasil kerjasama erat dengan Kerajaan Persekutuan.

Menteri Besar Datuk Seri Amirudin Shari berkata komitmen terhadap agenda perumahan rakyat diterjemahkan melalui pelbagai inisiatif termasuk Rumah Idaman Selangor yang menawarkan kediaman berkualiti serta lengkap dengan perabot asas pada harga mampu milik.

Beliau berkata inisiatif Smart Rent turut diperkenalkan untuk membantu golongan muda menyewa sebelum mampu memiliki rumah sendiri selain Dana-Sel bagi meringankan beban deposit pembelian rumah.

Projek Rumah Harapan dan Rumah Mampu Milik terus diperkasakan demi memastikan lebih ramai rakyat Selangor mampu memiliki kediaman selesa.

Amirudin berkata laporan status projek sedia ada telah dibentangkan pada Mesyuarat Majlis Perumahan Mampu Milik Negara dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya semalam.

Mesyuarat itu menjadi platform penting membincangkan isu utama berkaitan penyediaan, perancangan dan penyelarasan dasar perumahan mampu milik di seluruh negara.

Mesyuarat itu juga menjadi landasan dalam menggariskan langkah baharu bagi memperkukuh dasar perumahan selaras dengan agenda Malaysia MADANI.

Dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri, agenda perumahan mampu milik dapat diperkasakan seterusnya menjamin kesejahteraan rakyat di Selangor dan seluruh Malaysia. – Bernama