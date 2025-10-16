Selangor umum langkah susulan bantu mangsa ribut Kuala Langat

SHAH ALAM: Kerajaan Negeri Selangor akan mengumumkan langkah susulan termasuk bantuan kepada mangsa yang terkesan akibat kejadian ribut di sekitar Telok Panglima Garang, Kuala Langat esok.

Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amirudin Shari berkata perkara itu akan dibincangkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) esok.

Beliau berkata kenyataan akan dibuat selepas selesai MMKN untuk menjelaskan beberapa perkara tentang influenza, kes di sekolah dan langkah susulan akibat bencana.

Yayasan Menteri Besar Selangor Incorporated (MBI) setakat ini telah menyalurkan bantuan bencana berjumlah 400,000 ringgit untuk sekolah.

Peruntukan di bawah Tabung Bencana sebanyak 500 ringgit untuk sebuah rumah yang terjejas akan diberikan kepada mangsa.

Berdasarkan laporan awal, sekurang-kurangnya 200,000 hingga 400,000 ringgit diperlukan untuk pembaikan semula sekolah yang turut dibadai ribut.

Amirudin menyatakan kejadian ini adalah antara yang terburuk dalam tempoh tiga hingga empat tahun kebelakangan ini.

Beliau menambah peruntukan untuk mangsa mungkin ditambah dan kerosakan rumah perlu dinilai sebelum sebarang langkah diambil.

Dalam kejadian kira-kira 4.15 petang semalam, sebanyak lima sekolah, sebuah dewan dan lebih kurang 40 rumah dilaporkan mengalami kerosakan.

Antara kawasan terlibat ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Sijangkang Jaya, Sekolah Kebangsaan Sijangkang Jaya, SK Kampung Medan, Sekolah Rendah Agama Kampung Medan, SK Jalan Tanjung, Dewan Wawasan Batu 9, Pejabat Penyelaras DUN Sijangkang, kawasan perumahan Batu 9, dan kawasan industri Taman Sijangkang Jaya.

Sebuah pusat pemindahan sementara diaktifkan bagi menempatkan 18 individu daripada lapan keluarga susulan kejadian ribut yang melanda kawasan Kampung Medan, Kuala Langat dekat sini semalam. – Bernama