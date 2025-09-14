Tiada laporan penyalahgunaan MyKad untuk bantuan kewangan kerajaan - Fahmi

NIBONG TEBAL: Tiada sebarang laporan penyalahgunaan MyKad dalam penebusan bantuan kewangan kerajaan yang disalurkan melalui kad pengenalan negara setakat ini menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil.

Beliau menegaskan Kementerian Kewangan juga tidak memaklumkan sebarang insiden sedemikian sehingga kini.

Mekanisme MyKad dilihat sebagai kaedah terbaik untuk memastikan bantuan terutama tunai dan pengesahan kewarganegaraan dilaksanakan dengan berkesan.

Faktor ini akan mempengaruhi pemilihan MyKad sebagai mekanisme pelaksanaan subsidi petrol RON95 pada harga RM1.99 seliter kelak.

Butiran lanjut mengenai perkara ini akan diumumkan oleh Kementerian Kewangan pada masa akan datang.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Program Bersama Aktifkan Kesukarelawanan Teras Inspirasi Komuniti MADANI di Dataran Kuala Haji Ibrahim di sini.

Turut hadir Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Seri Mohamad Fauzi Md Isa dan Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Julina Johan.

Dalam ucapannya pada program tersebut, Fahmi menyatakan mekanisme MyKad untuk bantuan dan subsidi sangat efisien memandangkan kad pengenalan ini hanya dipegang oleh warganegara Malaysia.

Hanya rakyat Malaysia yang berhak memegang MyKad menjadikan saluran bantuan terus sampai tanpa sebarang penyelewengan atau kebocoran.

Beliau turut merasmikan majlis pecah tanah Laman Komuniti MADANI yang dibina melalui gotong-royong komuniti setempat.

Program BAKTI Komuniti MADANI anjuran Jabatan Penerangan ini diadakan buat pertama kali di Pulau Pinang bagi mengukuhkan landskap kesukarelawanan dalam komuniti.

Aktiviti program merangkumi pertandingan sukan tradisional, pertandingan mewarna serta perkhidmatan komuniti termasuk tukar minyak motosikal percuma dan potongan rambut.

Jualan Agro MADANI dan gerai usahawan tempatan turut menjadi sebahagian daripada program komuniti ini. – Bernama