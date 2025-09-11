Tiga deklarasi AMMTC dibawa ke Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 Oktober ini

MELAKA: Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN Mengenai Jenayah Rentas Sempadan ke-19 telah bersetuju membawa tiga deklarasi utama ke Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 pada Oktober ini.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan bahawa deklarasi pertama ialah Deklarasi Pemimpin ASEAN mengenai Memerangi Pengubahan Wang Haram yang diterajui Malaysia.

Deklarasi kedua ialah Deklarasi Pemimpin ASEAN mengenai Kerjasama Diperkukuh dalam Mengesan dan Menangkap Buruan Jenayah yang diusulkan Vietnam.

Deklarasi ketiga membabitkan Deklarasi Pemimpin ASEAN mengenai Penggunaan Sukan untuk Mencegah Ekstremisme Keganasan yang dicadangkan Indonesia.

Saifuddin Nasution menekankan kepentingan kerjasama serantau dalam menangani buruan jenayah yang sering bersembunyi di negara-negara ASEAN.

Beliau turut mengumumkan penurunan dua isu daripada senarai keutamaan mesyuarat iaitu pelanunan dan jenayah ekonomi antarabangsa.

Fokus baharu akan diberikan kepada jenayah siber terutamanya penipuan dalam talian yang merekodkan kerugian tinggi dari tahun ke tahun.

Aktiviti pelanunan di timur Sabah telah berkurangan dengan ketiadaannya insiden kidnap for ransom sejak Januari 2020.

Negara-negara ASEAN bersetuju memberikan keutamaan kepada penipuan dalam talian berbanding isu pelanunan yang semakin berkurangan.

Mesyuarat AMMTC ke-19 ini berlangsung dari 8 hingga 12 September bersempena Kepengerusian ASEAN 2025 Malaysia.

Tema “Keterangkuman dan Kemampanan” mencerminkan komitmen Malaysia membina komuniti ASEAN yang lebih selamat dan makmur. – Bernama