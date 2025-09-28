Tiga mangsa sampan karam di Sungai Krian ditemukan lemas

BETONG: Kesemua tiga mangsa terakhir yang hilang dalam insiden sampan karam di Sungai Krian berhampiran Feri Kaba, Saratok telah ditemukan meninggal dunia pada hari kedua operasi mencari dan menyelamat.

Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak menyatakan operasi hari ini bermula pada pukul 8 pagi dengan penglibatan Balai Bomba dan Penyelamat Saratok.

Unit Anjing K9 JBPM negeri bersama agensi keselamatan lain turut serta dalam operasi tersebut.

Kira-kira pukul 10.10 pagi, mangsa kedua berjaya dijumpai oleh penduduk kampung setempat.

Pasukan SAR kemudian menemukan dua lagi mangsa pada pukul 10.15 pagi dan 10.45 pagi.

Kesemua mangsa telah berjaya dikenal pasti sepenuhnya oleh pihak berkuasa.

Operasi mencari dan menyelamat ditamatkan sepenuhnya pada pukul 11.10 pagi selepas perbincangan bersama semua agensi yang terlibat.

Dalam kejadian pada pukul 5.30 petang Jumaat lepas, sebuah sampan membawa 10 pekerja pembinaan karam ketika menyeberangi sungai.

Sampan tersebut dalam perjalanan dari Jeti Sessang menuju ke Jeti Pusa ketika tragedi berlaku.

Enam mangsa yang merupakan warga Indonesia berjaya menyelamatkan diri dengan selamat.

Empat mangsa lain dilaporkan hilang dalam kejadian tersebut.

Seorang daripada empat mangsa lelaki yang hilang telah berjaya ditemui semalam.

Operasi SAR disertai tujuh anggota Balai Bomba dan Penyelamat Saratok bersama satu pacuan empat roda.

Sebuah bot penyelamat turut digunakan dalam operasi mencari mangsa.

Unit K9 JBPM menyertai operasi dengan kekuatan dua pegawai dan seekor anjing pengesan.

Polis Diraja Malaysia Saratok turut memberikan bantuan dalam operasi tersebut.

Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Saratok juga terlibat secara aktif.

Penduduk kampung setempat mengerahkan sembilan bot dengan 36 orang untuk membantu operasi.

Dengan penemuan semua mangsa, operasi mencari dan menyelamat telah ditamatkan sepenuhnya. – Bernama