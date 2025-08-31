TPM Ahmad Zahid ucap tahniah buat Tang Jie-Ee Wei juarai Badminton Dunia 2025

KUALA LUMPUR: Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada pasangan beregu campuran negara Chen Tang Jie–Toh Ee Wei atas kejayaan menjuarai Kejohanan Badminton Dunia 2025 di Paris, Perancis hari ini.

Menerusi hantaran di Facebook, Ahmad Zahid berkata kemenangan bergaya 21-15, 21-14 ke atas Jiang Zhen Bang-Wei Ya Xin dari China itu adalah hadiah paling bermakna buat seluruh rakyat Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-68.

“Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada wira dan wirawati negara kita. Semangat juang serta disiplin mereka menjadi bukti bahawa Malaysia mampu berdiri megah di pentas dunia,” katanya.

Kejayaan itu menoktahkan penantian hampir dua dekad selepas pencapaian terbaik negara dalam acara beregu campuran pada kejohanan itu hanyalah di peringkat separuh akhir menerusi Koo Kien Keat-Wong Pei Tty pada edisi 2006 di Madrid, Sepanyol.

Ahmad Zahid berkata detik kemenangan itu turut menyentuh perasaan rakyat Malaysia yang menyaksikannya secara langsung sehingga ramai mengakui menitiskan air mata pada saat mata kemenangan terakhir diraih.

“Inilah semangat Merdeka yang sebenar! Bersatu hati tanpa mengira bangsa dan agama, bersatu terus mengharumkan nama negara,” katanya.

Dalam pada itu, beliau mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk berdiri teguh menyokong dan mendoakan kejayaan beregu wanita negara Pearly Tan-M. Thinaah yang sedang bersaing pada aksi final pada kejohanan yang sama. – Bernama