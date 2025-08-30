Wanita Orang Asli maut dilanggar lori terbabas di Simpang Pulai

IPOH: Seorang wanita Orang Asli maut selepas dilanggar sebuah lori bonded atau tertutup yang terbabas di Jalan Simpang Pulai-Cameron Highlands, dekat Kampung Pos Slim petang tadi.

Pemangku Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Shazlean Mohd Hanafiah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3.16 petang dan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Simpang Pulai dikejarkan ke lokasi kejadian sejauh 57 kilometer.

“Sebuah lori bonded terbabas dan melanggar sebuah gerai menyebabkan mangsa berusia 54 tahun terperosok di bawah lori dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian,” katanya dalam kenyataan di sini hari ini.

Shazlean berkata seorang lagi wanita Orang Asli berusia 26 tahun cedera pada muka dan kaki manakala pemandu lori berumur 47 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan.

Beliau berkata operasi tamat pada 5.30 petang. – Bernama