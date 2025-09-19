10 jalan sekitar KL ditutup sementara sempena Malaysia Sarong Music Run 2025

KUALA LUMPUR: Sebanyak 10 laluan utama di sekitar ibu negara akan ditutup dan dilencongkan sementara esok bagi memberi laluan kepada acara larian Malaysia Sarong Music Run 2025 (MSMR) - Road to Visit Malaysia 2026 sempena sambutan Hari Malaysia.

Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Mohamed Usuf Jan Mohamad berkata acara yang bermula pada 3 petang di hadapan Pusat Bandaraya Kuala Lumpur (KLCC), Jalan Ampang itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dengan dua kategori utama iaitu 5 KM Malaysia Speed Run dan 5 KM Fun Run.

Penutupan dan lencongan jalan raya akan bermula pada 2.30 petang dengan pembukaan jalan dilakukan secara berperingkat dan dijangka selesai sepenuhnya pada 8 malam.

Jalan yang terlibat adalah Jalan P. Ramlee, Jalan Ampang, Jalan Pinang, Jalan Kia Peng, Jalan Stonor, Jalan Conlay, Jalan Raja Chulan, Jalan Bukit Bintang, Jalan Sultan Ismail dan Jalan Ampang (dari Jalan Tun Razak menghala ke KLCC / dari Lembaga Getah Malaysia menghala ke Jalan Tun Razak).

Mohamed Usuf turut menasihatkan orang ramai agar tidak meletakkan kenderaan di kawasan larangan atau lokasi yang boleh mengakibatkan gangguan kepada aliran trafik sepanjang acara itu berlangsung.

Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut boleh menghubungi Hotline Polis Kuala Lumpur di talian 03-2115 9999 atau Bilik Gerakan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur (JSPT KL) di talian 03-2071 9999.

Orang ramai juga boleh melayari Facebook JSPT KL di https://www.facebook.com/JsptKL/ atau menghubungi mana-mana Balai Polis berhampiran untuk maklumat tambahan. – Bernama