Aaron-Wooi Yik mara suku akhir Kejohanan Dunia Badminton 2025

KUALA LUMPUR: Bekas juara dunia 2022 Aaron Chia-Soh Wooi Yik membuktikan status mereka sebagai pasangan beregu lelaki utama negara dengan kemenangan sengit ke atas rakan senegara Wan Arif Wan Junaidi-Yap Roy King.

Pasangan pilihan kedua itu mara ke suku akhir Kejohanan Dunia 2025 di Adidas Arena selepas perlawanan sengit selama 64 minit.

Aaron-Wooi Yik memulakan perlawanan dengan agak perlahan sehingga tewas 18-21 pada set pertama.

“Mereka bangkit untuk memaksa set penentuan selepas menang 21-18 pada set kedua.”

Set penentuan menyaksikan kedua-dua pasangan bertarung sengit dengan kedudukan kekal seimbang 24-24.

Aaron-Wooi Yik mengekalkan fokus untuk menamatkan perlawanan 26-24 dalam aksi yang mendebarkan.

Dalam suku akhir esok, mereka bakal bertemu sama ada beregu pilihan kesembilan dari India Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty atau pilihan keenam dari China Liang Wei Keng-Wang Chang.

Sementara itu, pasangan beregu wanita nombor satu negara Pearly Tan-M. Thinaah mara ke suku akhir dengan prestasi cemerlang.

Mereka menewaskan pasangan Indonesia Lanny Tria Mayangsari-Siti Fadia Silva Ramadhanti 21-12, 21-11 dalam masa hanya 29 minit.

Pearly-Thinaah akan berdepan pasangan adik-beradik Stoeva dari Bulgaria atau pasangan Jepun Yuki Fukushima-Mayu Matsumoto esok.

Kemenangan mudah ini memberikan keyakinan besar untuk pasangan negara meneruskan cabaran ke peringkat lebih tinggi. – Bernama