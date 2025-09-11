AMK buat laporan polis berikutan ugutan bunuh terhadap PM Anwar

KUALA LUMPUR: Angkatan Muda Keadilan (AMK) telah membuat dua laporan polis berikutan video tular yang memaparkan ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Laporan tersebut dibuat berhubung insiden semasa operasi pengosongan 37 unit rumah di Kampung Sungai Baru pada hari ini.

Ketua Penerangan AMK Kuala Lumpur Mohammad Rais Hamda menyatakan kedua-dua laporan dibuat oleh AMK Kuala Lumpur dan AMK Selangor di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi kira-kira pukul 8 malam.

Beliau menegaskan bahawa anak muda mengecam sekeras-kerasnya sebarang bentuk ugutan bunuh yang boleh menjejaskan keharmonian negara.

“Kami berharap kertas siasatan akan dibuka dan pihak polis mengambil tindakan sewajarnya terhadap pelaku berkenaan,“ katanya ketika ditemui pemberita selepas membuat laporan.

Mohammad Rais turut ditemani oleh Timbalan Ketua Penerangan AMK Selangor Abdullah Zaid Abdullah Sani serta beberapa ahli AMK yang lain.

Video tular di TikTok tersebut memaparkan seorang lelaki mengeluarkan kata-kata ugutan terhadap Anwar dan mendakwa pernah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA).

Timbalan Ketua Polis Daerah Dang Wangi Supt Nuzulan Mohd Din mengesahkan menerima laporan tersebut dan memaklumkan kes akan disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. – Bernama