Anwar seru perpaduan global bela maruah, hentikan keganasan

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyeru dunia Arab-Islam dan komuniti antarabangsa untuk bangkit dan bersatu dalam mempertahankan maruah, menghentikan keganasan serta menjamin keselamatan global.

Beliau menyatakan bahawa serangan Israel ke atas Qatar membuktikan dengan jelas kekejaman Zionis tidak mengenal batas.

Anwar menegaskan bahawa mereka bukan sahaja menindas rakyat Palestin selama beberapa dekad tetapi kini mengancam kedaulatan negara-negara Arab dan Islam secara keseluruhan.

Beliau menambah bahawa jika Qatar boleh diserang maka tiada negara yang benar-benar selamat daripada ancaman mereka.

Perdana Menteri menyatakan bahawa Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan penindasan ini dalam satu catatan Facebook yang disertakan dengan gambar-gambar pemergiannya ke Doha.

Anwar akan menyampaikan Penyata Kebangsaan Malaysia bagi menyatakan solidariti dengan Qatar dalam Sidang Kemuncak Kecemasan Arab-Islam.

Beliau menekankan bahawa Malaysia tidak akan mengalah atau berdiam diri selagi penindasan seperti ini berterusan dan akan sentiasa berdiri bersama rakyat Palestin yang tertindas.

Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri telah berlepas dari Pangkalan Udara RMAF Subang pada pukul 7 malam.

Anwar menghadiri sidang kemuncak kecemasan atas jemputan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani berikutan serangan Israel ke atas negara itu pada 9 September.

Serangan di kawasan Leqtaifiya yang melibatkan kira-kira 15 jet pejuang Zionis telah membunuh enam orang termasuk anak pemimpin kanan Hamas Khalil al-Hayya.

Mangsa lain termasuk pengarah pejabatnya dan seorang pegawai keselamatan Qatar manakala pemimpin tertinggi Hamas dilaporkan terselamat. – Bernama