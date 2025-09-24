ASEAN komited perkukuh hubungan dengan China melalui perjanjian utama

KUALA LUMPUR: ASEAN kekal komited sepenuhnya untuk terus memperkukuh kerjasama jangka panjang dengan China melalui pelaksanaan berkesan perjanjian utama.

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyatakan komitmen itu merangkumi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China dan Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau.

Beliau berkata ASEAN dan China perlu terus mendukung prinsip keterbukaan, keterangkuman dan multilateralisme ketika dunia berdepan persekitaran global yang kompleks.

“Prinsip ini penting untuk memastikan kerjasama kami kekal relevan, berdaya tahan dan berpandangan ke hadapan,” kata Tengku Zafrul semasa berucap mempengerusikan Rundingan AEM-Kementerian Perdagangan China ke-24.

Beliau menekankan bahawa hubungan ASEAN-China telah meningkat dengan ketara disokong oleh hubungan ekonomi yang kukuh.

China kekal sebagai rakan perdagangan terbesar ASEAN manakala ASEAN muncul sebagai rakan perdagangan utama China.

Perdagangan dua hala antara ASEAN dan China mencapai 772.2 billion dolar AS pada tahun 2024.

Tengku Zafrul berkata kedua-dua pihak telah mengulangi komitmen untuk menyelesaikan isu perdagangan melalui rundingan berdasarkan kesaksamaan.

“Kami juga bersetuju untuk terus memanfaatkan kerjasama perdagangan dan ekonomi ASEAN-China bagi menangani cabaran yang tidak menentu.”

Beliau menyeru semua pihak bekerjasama sebagai rakan, jiran dan sahabat untuk memberikan manfaat bermakna kepada rakyat. – Bernama