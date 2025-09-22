BUDI95: Hadiah bermakna kepada rakyat, cermin iltizam dan keberanian kerajaan

KUALA LUMPUR: Keputusan kerajaan menurunkan harga petrol RON95 kepada RM1.99 seliter melalui subsidi bersasar bermula 30 Sept merupakan hadiah bermakna kepada rakyat selain menunjukkan keberanian pentadbiran MADANI meringankan beban sara hidup ketika berdepan ketidaktentuan ekonomi global.

Berdasarkan tinjauan Bernama di media sosial, pengguna meluahkan rasa syukur dan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan pimpinan beliau atas tindakan yang turut disifatkan sebagai bukti keprihatinan kepada rakyat serta iltizam mendengar suara mereka.

Pengguna X @KtyStk63561 menyifatkan langkah tersebut sebagai usaha besar ke arah meringankan beban rakyat, terutama dalam keadaan ekonomi sekarang.

“Langkah besar ke arah memudahkan kehidupan rakyat, terutamanya pada waktu yang tidak menentu kini. Inisiatif PMX (Perdana Menteri Anwar) membuktikan beliau mendengar kehendak rakyat. Terima kasih PMX kerana sentiasa mengutamakan rakyat!,” katanya.

Pengguna Facebook Norman Daud berkata keputusan berkenaan menunjukkan keseimbangan dalam membantu rakyat menghadapi tekanan ekonomi dan dalam masa sama, memastikan subsidi disalurkan kepada pihak yang layak.

“Ringkasnya, rakyat dapat harga murah, pemandu e-hailing tak tertekan dan subsidi benar-benar sampai kepada orang Malaysia. Senyum sikit masa isi minyak lepas ni (ini). RM1.99 seliter bukan main murah lagi kalau dibandingkan dengan negara lain,” katanya.

Sementara itu, pengguna X @Dewysafiya meluahkan rasa bangga terhadap keutamaan inisiatif tersebut yang memberi peluang kepada anggota barisan hadapan serta penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR) menikmati manfaat program itu lebih awal iaitu 27 dan 28 Sept.

“Proud (bangga) tengok Kerajaan MADANI bagi priority (keutamaan) dekat polis, tentera dan penerima STR dulu. Rasa macam dihargai pengorbanan mereka. Langkah yang baik PMX,” katanya.

Selain itu, akaun @ssyazaa4 di platform X menyifatkan keputusan itu sebagai kemenangan besar buat warganegara Malaysia serta bukti kesungguhan kerajaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

“Syabas PMX! Ini kemenangan besar kepada rakyat Malaysia dan menunjukkan komitmen sebenar dalam meningkatkan ekonomi dan kehidupan setiap rakyat. Mari kita terus bekerjasama ke arah Malaysia yang lebih baik!,” katanya.

Kementerian Kewangan hari ini memaklumkan semua rakyat Malaysia layak membeli petrol RON95 pada harga subsidi sehingga 300 liter seorang setiap bulan menerusi program BUDI MADANI RON95 (BUDI95).

Program BUDI95 akan dilaksanakan secara berperingkat untuk memastikan sistem yang stabil dan mengelakkan lonjakan permintaan yang mendadak - BERNAMA