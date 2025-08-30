Diskaun 50% saman trafik PDRM bermula 31 Ogos melalui MyBayar

PUTRAJAYA: Kementerian Dalam Negeri bersama Polis Diraja Malaysia melancarkan Kempen Diskaun Saman Kebangsaan dengan tawaran pengurangan saman trafik sebanyak 50 peratus bermula 31 Ogos sehingga 16 September ini.

Kempen dengan kerjasama MyDigital ID ini hanya sah untuk pembayaran melalui aplikasi MyBayar PDRM menggunakan log masuk MyDigital ID.

“Semua rakyat dipelawa mengambil tawaran keemasan pengurangan saman bagi melangsaikan tunggakan saman trafik PDRM,” menurut kenyataan KDN.

Inisiatif sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-68 dan Hari Malaysia ke-62 ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh perkhidmatan digital negara.

“MyDigital ID sebagai kaedah pengesahan identiti digital yang sah dan dilindungi, memastikan akses yang lebih terjamin, sekali gus mengurangkan risiko penipuan identiti serta penyalahgunaan maklumat peribadi rakyat,” menurut kenyataan KDN.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan mengambil pendekatan untuk bukan sahaja meraikan pencapaian negara, tetapi juga memberi manfaat terus kepada rakyat.

“Tawaran pengurangan saman ini, simbol penghargaan kerajaan kepada rakyat Malaysia, selain menggalakkan penggunaan identiti digital nasional sebagai asas kepada transformasi digital perkhidmatan awam,” katanya.

Sambutan Hari Kebangsaan 2025 bertemakan “Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni” di Dataran Putrajaya akan bermula seawal 7 pagi esok. – Bernama