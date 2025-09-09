Doktor sahkan Zara Qairina hilang upaya bernafas, tahap sedar paling rendah

KOTA KINABALU: Pegawai perubatan yang mengesahkan kematian Zara Qairina Mahathir memberitahu Mahkamah Koroner bahawa pelajar Tingkatan Satu itu berada pada tahap sedar paling rendah apabila hilang upaya untuk bernafas sendiri.

Dr Pavankumar Balachandran dari Jabatan Neurosurgeri Hospital Queen Elizabeth menjelaskan prognosisnya sangat serius dengan peluang remaja itu untuk terus hidup amat tipis.

Beliau menyatakan Zara Qairina telah diintubasi dan disambungkan kepada ventilator mekanikal semasa rawatan.

Saksi keempat itu memberi keterangan tersebut ketika ditanya pegawai pengendali inkues Timbalan Ketua Pendakwaan II Datuk Badius Zaman Ahmad pada hari keempat prosiding.

Pegawai perubatan itu menjelaskan penilaian neurologi awal menunjukkan Glasgow Coma Scale E1VTM1 dengan anak mata membesar serta ketiadaan refleks batang otak.

Dr Pavankumar menegaskan skala E1VTM1 menunjukkan tahap sedar paling rendah yang boleh dicatatkan.

Semasa disoal peguam Datuk Ram Singh yang mewakili remaja didakwa terlibat dalam kes buli, doktor tersebut mengesahkan telah mengadakan perbincangan keluarga mengenai prognosis buruk kes tersebut.

Dr Pavankumar menjelaskan keputusan untuk menjalankan bedah siasat adalah urusan antara Jabatan Perubatan Forensik dan pihak polis.

Beliau mengesahkan dialah yang mengisytiharkan kematian Zara Qairina pada 17 Julai selepas dimasukkan ke wad neurosurgeri pada 6.40 petang 16 Julai.

Remaja berkenaan tidak menunjukkan sebarang peningkatan klinikal dan meninggal dunia pada 1.07 tengah hari keesokan harinya.

Mahkamah turut mendengar keterangan Inspektor Siasatan Tempat Kejadian Maidon Bernadus dari Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah.

Beliau berkata pasukannya menjalankan dua simulasi menggunakan patung seberat 53 kilogram bagi menyerupai berat fizikal si mati pada 3 Ogos lepas.

Simulasi pertama melibatkan patung dijatuhkan secara tegak lurus dari koridor tanpa tolakan manakala simulasi kedua dengan tolakan minimum ke hadapan.

Rakaman video simulasi dimainkan di mahkamah dan saksi diarahkan membawa patung yang digunakan untuk ditunjukkan.

Prosiding siasatan akan bersambung esok bagi kes kematian Zara Qairina yang berusia 13 tahun.

Remaja itu meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai selepas ditemukan tidak sedarkan diri dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya di Papar.

Pejabat Peguam Negara mengarahkan inkues dijalankan pada 13 Ogos selepas meneliti laporan siasatan polis dan mengeluarkan perintah menggali semula kubur untuk bedah siasat pada 8 Ogos. – Bernama