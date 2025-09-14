Empat laporan pemerasan video AI diterima polis, sasaran ahli politik terpilih

KUALA LUMPUR: Empat laporan polis telah dibuat oleh beberapa Ahli Parlimen, ahli Dewan Negara dan Ahli Dewan Undangan Negeri berhubung percubaan pemerasan menggunakan video tiruan yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI).

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk M Kumar berkata percubaan pertama dilaporkan oleh Ahli Parlimen Subang Wong Chen pada 12 September selepas beliau menerima e-mel tanpa nama yang menuntut bayaran 100,000 USDT (mata wang kripto Tether stablecoin).

“Jika tuntutan itu tidak dipenuhi dalam tempoh tiga hari, video lucah palsu menggunakan wajahnya akan disebarkan di media sosial,“ katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Ahli Dewan Negara Senator Datuk Nelson W Angang, Ahli Dewan Undangan Negeri Kulim Wong Chia Zhen dan Ahli Parlimen Sungai Petani Dr Mohammed Taufiq Johari kemudiannya membuat laporan yang semua menunjukkan mereka menerima tuntutan pemerasan serupa.

“Semua laporan mengenai percubaan pemerasan sedang disiasat di bawah Seksyen 385 Kanun Keseksaan untuk pemerasan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 mengenai penggunaan tidak wajar kemudahan atau perkhidmatan rangkaian,“ tambahnya.

Kumar berkata polis sedang bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) untuk mengesan penghantar e-mel dan maklumat lain yang relevan untuk siasatan lanjut.

“PDRM memberi amaran kepada mana-mana pihak yang terlibat dalam menghasilkan, menyebar atau menggunakan bahan sedemikian bahawa tindakan undang-undang tegas akan diambil tanpa kompromi.

“PDRM tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengganggu keselamatan, ketenteraman awam dan keharmonian negara,“ tegasnya.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata kerajaan melihat serius insiden ini dan telah mengarahkan SKMM bekerjasama rapat dengan polis untuk mengesan penjenayah bertanggungjawab atas ugutan e-mel melalui aplikasi Gmail.

Fahmi menekankan bahawa Kerajaan MADANI tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang menyalahgunakan teknologi dan rangkaian komunikasi untuk memeras ugut atau menipu orang awam.

Beliau menambah bahawa ahli politik terpilih yang telah menerima e-mel setakat ini ialah Wong Chen, Mohammed Taufiq, Adam Adli (Timbalan Menteri Belia dan Sukan), Najwan Halimi (Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan dan Keusahawanan Selangor), Senator Manolan Mohamad, Wong Chia Zhen (ADUN Kulim) dan Dr Mohammad Fahmi Ngah (Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Inovasi Budaya). – Bernama