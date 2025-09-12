Islam tidak halang wanita sertai misi kemanusiaan Gaza jika penuhi syarat

KULAI: Orang ramai diingatkan supaya tidak mempersoalkan penyertaan sukarelawan rakyat Malaysia dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) ke Gaza sebaliknya digalakkan untuk terus menitipkan doa dan sokongan mengikut kemampuan masing-masing.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Datuk Seri Mohd Na’im Mokhtar berkata Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fauwaz Fadzil telah mengeluarkan pandangan hukum yang jelas bahawa harus bagi wanita menyertai misi berkenaan dengan syarat tertentu antaranya dari aspek keselamatan dan kesediaan.

“Kalau syarat-syarat itu dipenuhi, saya tidak nampak mengapa wanita tidak boleh turut serta. Yang penting ialah keselamatan mereka terjamin. Kita yang tidak berpeluang ke sana boleh menyumbang dengan cara lain sama ada melalui doa ataupun kewangan,” katanya hari ini.

Beliau berkata kepada pemberita selepas menghadiri majlis penyerahan sumbangan kepada Surau Nurul Haq yang ditimpa insiden van jenazah dicuri baru-baru ini.

Beliau berkata fokus utama kini adalah memastikan misi kemanusiaan Sumud Flotilla selamat tiba di Gaza untuk mengagihkan bantuan makanan serta keperluan lain kepada penduduk Palestin yang sedang berdepan kebuluran.

“Kita tidak mahu ada pihak yang hanya tahu mempersoalkan sedangkan apa yang lebih penting ialah solidariti kita sebagai umat Islam dan rakyat Malaysia untuk bersama-sama membantu,” katanya.

Beliau berkata pada masa sama pihak penganjur dan kerajaan juga perlu memastikan aspek keselamatan serta persediaan logistik mencukupi supaya misi berkenaan benar-benar mencapai matlamat tanpa mendatangkan mudarat lebih besar.

Misi kemanusiaan GSF menyaksikan lebih 1,000 aktivis dari 44 negara mempertaruhkan nyawa merentasi Laut Mediterranean untuk memecah sekatan dikenakan Israel terhadap Gaza.

Kumpulan itu belayar dengan lebih 50 kapal flotila membawa bantuan kemanusiaan, ubat-ubatan dan makanan untuk rakyat Gaza yang disekat sejak perang 7 Oktober 2023 meletus.

Kumpulan wanita dari Malaysia yang menyertai misi itu terdiri daripada penyanyi Zizi Kirana, pelakon Ardell Aryana dan aktivis kemanusiaan Iylia Balqis serta Lia Maryam. – Bernama