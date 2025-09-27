JPN Selangor urus lebih 11,000 MyKad sejak September untuk BUDI95

SHAH ALAM: Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Selangor telah menguruskan lebih 11,000 MyKad sejak awal bulan ini bagi memastikan orang ramai tidak terlepas menikmati subsidi petrol di bawah program BUDI MADANI RON95 (BUDI95).

Pengarah JPN Selangor Muhammad Hafiz Abdul Rahim berkata kadar permohonan untuk memperbaharui MyKad menunjukkan peningkatan selepas inisiatif itu diumumkan.

Beliau menyatakan pihaknya telah menguruskan sebanyak 850 kes yang membabitkan masalah cip MyKad.

Kesemua urusan berjalan lancar dengan JPN Selangor bersedia mengendalikan permohonan melalui 11 kaunter tetap dan kaunter tambahan di cawangan Plaza Masalam.

Data menyeluruh untuk bulan September menunjukkan lebih 11,000 MyKad telah diuruskan meliputi permohonan baharu, penggantian untuk kad rosak dan kad hilang di seluruh negeri Selangor.

Muhammad Hafiz memberikan jaminan kepada orang ramai dengan menyatakan statistik menunjukkan hampir 99 peratus urusan MyKad diselesaikan pada hari yang sama.

Beliau menegaskan hanya urusan terpencil sahaja yang mungkin mengambil masa lebih lama.

Rata-rata pemohon yang datang ke JPN di Plaza Masalam boleh pulang dengan MyKad baharu dalam masa hanya 30 minit bergantung kepada jumlah pengunjung.

JPN berusaha menyelesaikan setiap urusan dengan pantas selaras dengan polisi 30 minit yang ditetapkan.

MyKad yang sudah siap akan diserahkan terus kepada pemiliknya tanpa disimpan oleh pihak jabatan.

Permohonan telah meningkat dengan ketara selepas pengumuman bantuan kerajaan menyebabkan pertambahan masa 10 hingga 15 minit bagi setiap permohonan.

Pihak JPN Selangor telah merangka pelbagai kaedah untuk memudahkan orang ramai dan mengurangkan kesesakan di semua cawangannya.

Orang ramai digalakkan menyemak laman sesawang rasmi JPN untuk membuat permohonan secara dalam talian dan menempah janji temu dengan pegawai.

Muhammad Hafiz menekankan bahawa perkhidmatan ini tidak terhad kepada program BUDI95 sahaja.

JPN Selangor komited untuk menyahut seruan kerajaan bagi sebarang inisiatif baharu yang akan diperkenalkan pada masa hadapan.

Kira-kira 300,000 anggota tentera dan polis telah mula menikmati subsidi petrol RON95 pada harga RM1.99 seliter sejak tengah malam tadi.

Inisiatif BUDI95 diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 22 September lepas.

Penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR) akan mula menikmati subsidi tersebut mulai esok.

Seluruh warganegara Malaysia berumur 16 tahun ke atas yang memiliki MyKad dan lesen memandu aktif layak menikmati BUDI95 mulai 30 September.

Menerusi inisiatif ini, rakyat Malaysia layak membeli sehingga 300 liter petrol RON95 setiap bulan pada harga terkawal RM1.99 seliter. – Bernama