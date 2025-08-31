Juarai Kejohanan Dunia Tang Jie–Ee Wei, hadiah bermakna Hari Kebangsaan - Fahmi

MENTERI Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil menyifatkan kejayaan beregu campuran negara Chen Tang Jie dan Toh Ee Wei yang muncul juara Kejohanan Dunia di Paris malam ini, sebagai hadiah bermakna sempena Hari Kebangsaan KE-68 yang disambut hari ini.

Fahmi, menerusi hantaran di Facebook malam ini, turut mengucapkan tahniah dan berterima kasih kepada wira serta wirawati Malaysia itu atas kejayaan membanggakan di pentas dunia.

Pada aksi final yang berlangsung di Adidas Arena, gandingan keempat dunia itu menundukkan pilihan kedua Jiang Zhen Bang–Wei Ya Xin, 21-15 pada set pertama.

Pada set kedua, mereka terus mengekang kebangkitan pasangan China di gelanggang dengan menoktahkan kemenangan 21-14, sekali gus menghadiahkan emas pertama Malaysia dalam acara beregu campuran dalam tempoh 40 minit penuh mendebarkan.

Kejayaan itu menoktahkan penantian hampir dua dekad selepas pencapaian terbaik negara dalam acara beregu campuran hanyalah di separuh akhir menerusi Koo Kien Keat–Wong Pei Tty pada edisi 2006 di Madrid, Sepanyol. – Bernama