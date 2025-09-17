Kerajaan Sarawak galak pelajar IPTA IPTS manfaat peluang pendidikan

KUCHING: Kerajaan Sarawak menggesa pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta di negeri ini untuk mengambil maklum serta memanfaatkan sepenuhnya pelbagai inisiatif pendidikan yang diperkenalkan.

Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Datuk Fazzrudin Abdul Rahman menekankan bahawa pelajar harus meneliti peluang yang disediakan dan memohon bantuan yang bersesuaian.

Beliau menyatakan bahawa kerajaan membawa maklumat tentang inisiatif pendidikan kepada pelajar di institusi pengajian tinggi untuk manfaat mereka.

Fazzrudin berkata demikian selepas menghadiri taklimat inisiatif pendidikan kerajaan negeri di Universiti Swinburne hari ini.

Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebelum ini mengumumkan bahawa bermula tahun depan kerajaan negeri dijangka menanggung kos melebihi 400 juta ringgit untuk pelaksanaan inisiatif pendidikan tinggi percuma.

Abang Johari menegaskan walaupun kosnya tinggi, kerajaan negeri tetap komited melaksanakan inisiatif tersebut demi masa depan anak-anak Sarawak.

Inisiatif ini khususnya memberi manfaat kepada pelajar di lima institusi pengajian tinggi milik kerajaan negeri. – Bernama