Kerajaan tubuh Majlis Sejarawan Negara pimpinan Perdana Menteri

PUTRAJAYA: Kementerian Perpaduan Negara menerusi Arkib Negara Malaysia buat pertama kali menubuhkan Majlis Sejarawan Negara sebagai badan berautoriti untuk menasihati kerajaan mengenai naratif sejarah negara.

Majlis ini dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang sebagai timbalan pengerusi.

Keanggotaan majlis terdiri daripada 17 orang termasuk 10 pakar sejarah, dua pakar arkeologi, dua pakar antropologi dan sosiologi serta wakil dari tiga kementerian.

Tempoh perkhidmatan anggota majlis adalah selama dua tahun bermula 1 Ogos 2025 hingga 31 Julai 2027.

Antara anggota yang dilantik ialah Prof Emeritus Datuk Dr Ahmat Adam dari Universiti Malaya dan Prof Emeritus Datuk Dr Abdullah Zakaria Ghazali dari Universiti Sultan Zainal Abidin.

Turut dilantik ialah Prof Emeritus Datuk Dr Mohammad Redzuan Othman dari Dewan Kenegaraan dan Prof Datuk Dr Danny Wong Tze Ken dari Universiti Malaya.

Perdana Menteri telah menyerahkan watikah pelantikan kepada semua 17 anggota majlis dalam satu majlis khas.

Aaron Ago Dagang menyatakan penubuhan majlis ini penting untuk memastikan kestabilan, keamanan, keharmonian dan perpaduan negara terus terpelihara.

Majlis ini akan mengawal selia aspek kajian, rujukan sumber, penulisan, penerbitan, pendidikan sejarah serta advokasi berkaitan sejarah negara.

Ia juga berperanan menjamin penemuan dan sumbangan pelbagai pihak dalam sejarah negara direkodkan dengan tepat.

Penubuhan majlis ini merupakan inisiatif strategik negara untuk membangunkan identiti nasional yang kukuh berpaksikan sejarah.

Majlis akan memastikan ketepatan fakta sejarah dalam wacana awam dan pendidikan serta menyediakan wadah profesional kepada sejarawan.

Cadangan penubuhan majlis ini pertama kali dicadangkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi tahun lepas.

Kementerian Perpaduan Negara telah mengangkat cadangan ini kepada Jemaah Menteri dan mendapat kelulusan pada 24 Januari lepas.

Majlis Sejarawan Negara akan menjana pemikiran dan idea baharu untuk memantapkan pendidikan sejarah yang inklusif.

Ia akan mengesyorkan pemerkasaan penggunaan sumber sejarah yang berautoriti dan berintegriti dalam penulisan sejarah negara.

Kementerian Perpaduan Negara menyokong usaha pembinaan naratif sejarah yang mencerminkan kepelbagaian dan penyatuan rakyat Malaysia.

Generasi akan datang akan dapat mempelajari sejarah negara berasaskan fakta yang sahih dan dapat dibuktikan dengan jelas. – Bernama