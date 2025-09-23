Kerajaan utamakan pengurusan lembangan sungai hadapi La Nina

PUTRAJAYA: Kerajaan mengutamakan pengurusan lembangan sungai sebagai langkah mitigasi banjir utama untuk menghadapi kemungkinan fenomena La Nina pada awal tahun depan.

Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merangkumi pembangunan infrastruktur seperti Rancangan Tebatan Banjir dan sistem pemantauan serta amaran awal.

Beliau menegaskan bahawa penyelesaian masalah banjir semestinya melibatkan pengurusan lembangan sungai itu sendiri.

“Perkara ini yang dititikberatkan PETRA (Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air) melalui Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dalam jangka masa terdekat,” katanya kepada pemberita selepas merasmikan Persidangan Sumber Air Antarabangsa ke-6 (ICWR 2025).

Akmal Nasrullah menambah bahawa pihaknya sentiasa memantau keadaan cuaca dari semasa ke semasa.

Malaysia dijangka berdepan fenomena La Nina singkat pada awal musim sejuk 2025 hingga awal tahun 2026 yang berpotensi menjejaskan corak taburan hujan negara.

Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) sebelum ini memaklumkan tinjauan cuaca jangka panjang menunjukkan majoriti model iklim antarabangsa meramalkan keadaan El-Nino Southern Oscillation (ENSO) berada pada tahap neutral.

Akmal Nasrullah berkata kesiapsiagaan bencana turut melibatkan pengurusan keutamaan penyelenggaraan serta dana kecemasan di kawasan kritikal.

Beliau menjelaskan bahawa kawasan tertentu perlu diberi keutamaan dari segi penyelenggaraan untuk memastikan kerja-kerja kecemasan dapat dilaksanakan.

“Oleh itu, dengan mengambil kira segala kekangan yang ada pertimbangan akan dibuat bagi menentukan agensi manakah yang perlu diutamakan untuk menyelesaikan masalah berkenaan, termasuk dalam urusan bajet dan sebagainya,” katanya.

Beliau juga menyeru semua pihak termasuk pemain industri untuk bekerjasama dalam mencari penyelesaian kepada isu pengurusan air dan banjir.

Akmal Nasrullah menekankan keperluan meningkatkan minat dan peluang untuk penglibatan pihak swasta yang mempunyai kepakaran dan teknologi.

“Saya rasa ia merupakan insentif yang agak baik untuk industri berkembang serta membuka pintu kepada pelaburan,” katanya.

Beliau merasmikan ICWR 2025 yang menghimpunkan pakar, pihak berkepentingan serta pembuat dasar bagi membincangkan isu pengurusan sumber air. – Bernama