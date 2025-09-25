KKM nafi vaksin dan paracetamol punca autisme, tekankan keselamatan

KUALA LUMPUR: Kementerian Kesihatan Malaysia menolak dakwaan bahawa pemberian vaksin kanak-kanak dan penggunaan paracetamol semasa hamil menyebabkan autisme.

Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr Mahathar Abd Wahab menyatakan Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah berulang kali menegaskan tiada bukti saintifik mengaitkan vaksin dengan autisme.

Beliau menekankan bahawa vaksin telah terbukti menyelamatkan sekurang-kurangnya 154 juta nyawa dalam tempoh 50 tahun yang lalu.

“Vaksin kini melindungi masyarakat daripada lebih 50 jenis penyakit berjangkit,” katanya.

Dr Mahathar menjelaskan autisme merupakan spektrum penyakit gangguan perkembangan otak yang berterusan dan kekal.

Penyakit ini melibatkan hampir 62 juta orang di seluruh dunia dengan punca sebenar masih belum difahami sepenuhnya.

“Autisme dipercayai berpunca daripada faktor biologi, genetik dan persekitaran, bukan vaksin,” tegasnya.

Mengenai penggunaan paracetamol ketika hamil, beliau berkata WHO turut mengesahkan ubat itu selamat digunakan mengikut dos dan nasihat doktor.

“Paracetamol sudah lama digunakan secara meluas termasuk dalam kalangan wanita hamil.”

Berdasarkan garis panduan klinikal terkini, paracetamol kekal antara pilihan paling selamat jika diambil pada dos terendah yang berkesan.

Beliau menambah ubat tersebut harus digunakan untuk tempoh sesingkat mungkin seperti yang disyorkan.

Mengenai dakwaan folinic acid mampu merawat autisme, Dr Mahathar menegaskan bukti saintifik masih terhad kepada kajian kecil.

Rawatan tersebut belum boleh dianggap sebagai rawatan standard untuk autisme berdasarkan bukti semasa.

Beliau menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan tanpa asas saintifik kukuh.

Dr Mahathar menegaskan komitmen KKM untuk memastikan semua ubat dan vaksin yang digunakan adalah selamat serta berkesan. – Bernama