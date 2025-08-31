Laksamana Muda Anuar Alias dinobat Tokoh Kemerdekaan Selangor 2025

SHAH ALAM: Laksamana Muda (B) Datuk Anuar Alias telah dinobatkan sebagai Tokoh Kemerdekaan Negeri Selangor 2025 sempena Sambutan Hari Kebangsaan ke-68 peringkat negeri.

Beliau dipilih sebagai penghargaan terhadap jasa dan bakti dalam angkatan pertahanan negara menerusi misi antarabangsa yang menjadi inspirasi filem terkenal PASKAL: The Movie.

Anugerah disampaikan oleh Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amirudin Shari dalam majlis di Dataran Kemerdekaan Shah Alam.

Anuar yang juga bekas Panglima Pasukan Khas Laut Tentera Laut Diraja Malaysia meluahkan rasa syukur dan menganggap anugerah ini sebagai penghormatan kepada seluruh anggota pasukan pertahanan negara.

Beliau berkongsi pengalaman penting semasa bertugas sebagai pegawai pemerhati PBB di Angola termasuk menyelamatkan hampir 20 kanak-kanak dari zon bahaya.

“Satu kejadian sukar dilupakan ialah ketika kereta perisai PBB terkena periuk api dan saya menyelamatkan beberapa anggota PBB dari Namibia keluar dari zon bahaya,“ katanya.

Beliau juga terlibat dalam insiden serangan hendap ke atas lori awam di Angola yang kemudian dilakonkan dalam filem PASKAL.

“Kebetulan saya berada di belakang pemandu lori dan beberapa orang awam ditembak, kemudian saya maju ke depan sehingga penyerang lari dan berjaya menyelamatkan beberapa nyawa,“ ujarnya.

Anuar yang berkhidmat hampir 41 tahun dalam TLDM menasihati generasi baharu supaya bertugas dengan penuh integriti, setia dan ikhlas demi negara.

“Sepanjang 41 tahun saya berkhidmat dengan jujur dan ikhlas, Alhamdulillah bila dah pencen saya puas hati kerana sudah curahkan segala tenaga dan bakti kepada negara,“ katanya.

Beliau berharap generasi pewaris teruskan perjuangan dan ingat bahawa kemerdekaan tidak datang dengan murah tetapi melalui pengorbanan dan semangat rakyat Malaysia.

Anuar menyertai TLDM pada 1 Februari 1981 di Kem Segenting, Negeri Sembilan dan memulakan kerjaya sebagai Pegawai Navigasi di KD Baung.

Beliau kemudian menyertai PASKAL dan terlibat dalam operasi penting termasuk misi pengunduran pasukan PBB UNISOM II di Somalia.

Pada 1998 beliau terpilih menyertai Misi Pengaman PBB di Angola sebagai Pegawai Pemerhati di kawasan bergolak Team Site Bailundo.

Atas tindakan berani dan profesionalisme tinggi, beliau menerima Pingat Gagah Berani pada 2 Jun 2000 daripada Yang di-Pertuan Agong Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.

Beliau merupakan wakil tunggal TLDM yang menerima PGB, antara pengiktirafan tertinggi negara untuk keberanian luar biasa seorang perwira. – Bernama