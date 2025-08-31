Lee Chong Wei tekankan perpaduan sebagai kekuatan sebenar Malaysia

LEGENDA badminton negara Datuk Seri Lee Chong Wei menyifatkan kekuatan sebenar Malaysia terletak pada semangat perpaduan yang menjadi asas kejayaan di pentas dunia.

Menerusi hantaran di laman Facebook beliau sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-68, Chong Wei berkongsi kenangan awal ketika mula bermain badminton di gelanggang kampung yang sederhana sebelum bergelar wira negara.

“Semasa kecil, gelanggang pertama saya bukanlah di dewan. Ia hanyalah gelanggang kampung, garisan kapur dilukis di atas jalan tar, jaring diikat antara dua tiang. Saya dan rakan-rakan tidak pernah peduli siapa Melayu, Cina, India, Iban, Melanau atau lain-lain.

“Yang kami fikirkan cuma siapa boleh smash lebih kuat, siapa lari lebih laju dan siapa yang pertama dapat minuman limau ais lepas bermain,” kata bekas pemain nombor satu dunia itu.

Pemenang tiga pingat perak Sukan Olimpik itu berkata pengalaman lepas mengajarnya bahawa hormat, kerjasama dan persahabatan bukan ditentukan oleh warna kulit, sebaliknya lahir daripada keikhlasan hati.

Chong Wei berkata setiap kali melangkah ke pentas dunia sepanjang kariernya, beliau bukan hanya membawa nama sendiri tetapi Malaysia dan kekuatan itu datang daripada perpaduan jutaan rakyat di tanah air.

Justeru, beliau menegaskan kekuatan sebenar Malaysia tidak terletak pada perbezaan, sebaliknya pada kemampuan untuk berdiri bersama sebagai satu bangsa.

“Seperti di gelanggang kampung, Malaysia akan terus bersinar apabila kita bermain sebagai satu pasukan.

“Kita tidak menyokong Pearly (Pearly Tan) kerana dia Cina. Kita tidak menyokong Izzuddin (Nur Izzuddin Rumsani) kerana dia Melayu. Kita tidak menyokong Thinaah (M. Thinaah) kerana dia India. Kita menyokong mereka semua kerana mereka adalah anak Malaysia,” kata Chong Wei.

Sempena Hari Kebangsaan hari ini, beregu wanita negara Pearly-Thinaah dan beregu campuran Chen Tang Jie-Toh Ee Wei berpeluang mencipta sejarah gemilang apabila masing-masing turun beraksi pada perlawanan akhir Kejohanan Badminton Dunia 2025 di Paris.

Tang Jie-Ee Wei dijadualkan berdepan dengan gandingan China Jiang Zhen Bang-Wei Ya Xin pada 7 malam ini waktu Malaysia.

Sementara Pearly-Thinaah, yang kini menghuni ranking kedua dunia akan menentang pasangan nombor satu dunia dari China Liu Sheng Shu-Tan Ning pada 8.40 malam. – Bernama