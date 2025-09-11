Lelaki ditahan miliki senjata api haram di Gua Musang, Kelantan

KOTA BHARU: Seorang lelaki tempatan berusia 31 tahun telah ditahan kerana memiliki senjata api dan peluru hidup tanpa lesen di sebuah rumah kongsi dalam ladang kelapa sawit semalam.

Ketua Polis Daerah Gua Musang Supt Sik Choon Foo menyatakan tangkapan dilakukan sekitar jam 4 petang oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah melalui Op Laras di kawasan KPF Plantation Sdn Bhd.

Pemeriksaan lanjut menemui sebuah beg hitam mengandungi dua laras senapang patah dan satu laras pistol buatan sendiri di lokasi kejadian.

Turut ditemui ialah botol plastik berpenutup merah mengandungi 21 butir peluru hidup serta sebilah pedang berhulu kayu bersarung kayu di dalam rumah tersebut.

Kes ini disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971, Seksyen 8(a) Akta Senjata 1960 dan Seksyen 6(1) Akta Bahan-Bahan Kakisan, Letupan dan Senjata Berbahaya 1958.

Polis menasihati orang ramai agar tidak menyimpan atau menggunakan senjata api tanpa kebenaran serta melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan di kawasan masing-masing.

Dalam perkembangan berasingan, seorang lelaki warga asing ditemui mati dalam keadaan tragis di kebun Sonchong di belakang KPF pada hari yang sama.

Sik menyatakan pihaknya menerima laporan orang awam pada jam 3.30 petang mengenai penemuan mayat berhampiran rumah kongsi kebun tersebut.

Siasatan awal mendapati terdapat kesan tetakan pada leher dan bahagian dada kiri mangsa yang dipercayai akibat senjata tajam.

Mayat telah dibawa ke Unit Forensik Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat bagi menentukan punca kematian sebenar.

Kes pembunuhan ini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan sementara usaha mengesan suspek sedang dijalankan secara aktif.

Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi Balai Polis Gua Musang di talian 09-9121222 atau balai polis berdekatan untuk membantu siasatan. – Bernama