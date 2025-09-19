Malaysia cadang tubuh Majlis Halal ASEAN pada sidang kemuncak Oktober

KUALA LUMPUR: Cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN merupakan antara agenda utama Malaysia pada Sidang Kemuncak ASEAN yang dijadual berlangsung Oktober ini.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata pembentukan majlis itu penting memandangkan potensi besar pasaran industri halal di rantau ini.

Beliau yang juga Pengerusi Majlis Halal Negara menekankan keperluan memajukan industri halal bagi memberi manfaat bersama kepada negara anggota ASEAN.

“Penubuhan majlis ini menjadi satu daripada agenda penting pada sidang kemuncak ASEAN nanti.”

“Saya telah menjemput Vietnam menghantar wakil kerana kita mempunyai pasaran halal serantau kira-kira 640 juta penduduk.”

Ahmad Zahid berkata Vietnam turut menyatakan kesediaan untuk menyertai Majlis Halal ASEAN yang akan diterajui secara bersama oleh Malaysia dan Indonesia.

Beliau menyatakan perkara itu pada sidang media bersama Timbalan Perdana Menteri Vietnam Tran Hong Ha di ibu negara.

Pertemuan selama 30 minit itu membincangkan perkembangan industri halal kedua-dua negara termasuk kesediaan Malaysia membantu Vietnam.

Bantuan tersebut merangkumi pensijilan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan latihan berkaitan industri halal.

Malaysia dan Vietnam juga bersetuju meneroka kerjasama baharu bagi menubuhkan sebuah taman industri halal di Vietnam.

Kerjasama itu selaras dengan kerjasama sedia ada antara JAKIM dan empat agensi di Vietnam bagi tujuan pensijilan halal.

“Kerjasama halal tidak seharusnya hanya melibatkan makanan dan minuman, tetapi turut merangkumi produk farmaseutikal, kosmetik, gelatin dan pelbagai produk lain.”

Vietnam mempunyai minat khusus untuk mempelajari pengalaman Malaysia dalam pembangunan ekosistem halal.

JAKIM telah mengendalikan pensijilan halal sejak 51 tahun lepas, memberikan Malaysia pengalaman luas dalam industri halal.

Pertemuan itu turut membincangkan aspek perdagangan dua hala antara Malaysia dan Vietnam.

Malaysia menikmati imbangan dagangan yang positif dalam hubungan perdagangan dengan Vietnam.

Vietnam meminta supaya usaha dilakukan agar peniaga dan pengguna Malaysia menerima lebih banyak produk dari Vietnam.

Tumpuan khusus diberikan kepada produk halal dari Vietnam untuk pasaran Malaysia. – Bernama