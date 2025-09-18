Malaysia dan China perkukuh kerjasama kargo udara pacu KLIA sebagai hab serantau

SEPANG: Malaysia dan China memperkukuh kerjasama perdagangan serantau melalui perkongsian kargo strategik yang memposisikan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) sebagai hab serantau terkemuka.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke menyatakan kedua-dua negara mengukuhkan kerjasama melalui model “hab berkembar” yang menghubungkan KLIA dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Zhengzhou Xinzheng.

Perkongsian ini hasil daripada memorandum persefahaman antara Malaysia Airports Holdings Berhad dan China Henan Aviation Group Co yang ditandatangani pada Jun 2024.

“Malaysia kekal sebagai rakan dagangan kedua terbesar China dalam ASEAN dan sumber import utamanya,“ jelas Loke dalam ucapannya di Forum Kerjasama Antarabangsa Jalan Sutera Udara Zhengzhou-Kuala Lumpur.

Beliau menekankan kedudukan strategik Malaysia di tengah-tengah wilayah pertumbuhan tinggi dengan rangkaian laluan udara yang kukuh meliputi pasaran global utama.

Malaysia sedang meningkatkan usaha mengukuhkan sektor kargo udara dengan meletakkan KLIA serta lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, Kota Kinabalu dan Senai sebagai hab kargo serantau.

Laluan KUL-Zhengzhou mencatat pertumbuhan kukuh dalam jumlah kargo daripada 437 tan pada 2023 kepada 1,812 tan pada 2024 dan terus meningkat kepada 11,635 tan pada September 2025.

Penerbangan mingguan antara kedua-dua lapangan terbang juga melonjak daripada tiga kali seminggu kepada 10 kali seminggu pada 2025.

Kargo dari Zhengzhou ke Kuala Lumpur termasuk penghantaran e-dagang rentas sempadan manakala eksport dari Kuala Lumpur ke Zhengzhou terdiri daripada buah-buahan segar termasuk durian.

Ini secara strategik meletakkan KLIA sebagai hab kargo udara serantau yang boleh dimanfaatkan oleh penggiat e-dagang China sebagai pusat pemindahan penghantaran.

Kemudahan kargo KLIA menawarkan infrastruktur logistik canggih, kesalinghubungan udara-laut-darat yang lancar dan Zon Komersial Bebas yang menyokong perdagangan antarabangsa.

Forum Laluan Sutera Udara Zhengzhou-Kuala Lumpur menandakan satu lagi kejayaan dengan mengguna pakai model hab berkembar untuk merangsang pertumbuhan kargo.

Loke mengulangi matlamat Malaysia untuk menjadikan KLIA sebagai hab kargo utama ASEAN dengan berfungsi sebagai hab yang disatukan untuk barangan di dalam dan di luar ASEAN.

Gabenor Wilayah Henan Wang Kai menyatakan kerjasama terus mencapai hasil baharu termasuk pelancaran laluan pengangkutan Zhengzhou-Kuala Lumpur di bawah bimbingan konsensus antara pemimpin kedua-dua negara.

Forum tersebut menyaksikan beberapa perjanjian dimeterai antara pemain industri China dan Malaysia dalam bidang kapasiti pengangkutan udara, eksport pertanian, logistik rantaian sejuk beku dan kemudahan perdagangan. – Bernama