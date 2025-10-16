Malaysia meterai perjanjian keselamatan petroleum ASEAN di AMEM

KUALA LUMPUR: Malaysia mengesahkan komitmen mengukuhkan daya tahan dan keselamatan tenaga serantau dengan memeterai Perjanjian Rangka Kerja bagi Keselamatan Petroleum ASEAN.

Perjanjian ini ditandatangani bersama negara anggota lain pada Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN ke-43 di Kuala Lumpur.

Kementerian Ekonomi menyatakan perjanjian baharu ini menggantikan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN 2009.

Rangka kerja serantau yang diperbaharui ini bertujuan meningkatkan keselamatan petroleum dan memastikan mekanisme tindak balas yang diselaraskan semasa kecemasan bekalan.

“Ia menggariskan usaha kolektif ASEAN untuk memelihara kestabilan tenaga rantau ini melalui kerjasama yang bersifat sukarela, komersial dan saling menguntungkan.”

Perjanjian ini menandakan langkah penting ke arah visi bersama ASEAN mengenai komuniti tenaga serantau yang berdaya tahan, saling berhubung dan selamat.

Mekanisme sedia ada ditingkatkan dengan meluaskan skop untuk memasukkan gas asli dan mengukuhkan penyelarasan dalam kalangan negara anggota.

Perjanjian baharu ini diiktiraf sebagai mekanisme penting bagi memastikan keselamatan minyak dan gas semasa gangguan bekalan.

Ia juga meningkatkan penyelarasan tindak balas kecemasan dan mengukuhkan daya tahan sistem tenaga serantau.

Perjanjian ini turut menggalakkan kerjasama jangka sederhana dan panjang dalam penerokaan, kepelbagaian sumber bekalan, dan kecekapan tenaga.

Langkah ini melengkapkan usaha berterusan serantau di bawah Pelan Tindakan bagi Kerjasama Tenaga ASEAN dan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional Malaysia.

Mesyuarat telah mengesahkan perjanjian yang memodenkan dan mengemas kini pengaturan keselamatan petroleum di rantau ini.

Kepentingan menjaga rantaian bekalan tenaga ditegaskan khususnya di tengah-tengah ketidaktentuan global yang semakin memuncak.

Malaysia menekankan bahawa pemeteraian perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai pengiktirafan ke atas Suruhanjaya Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai kerajaan Myanmar yang sah. – Bernama