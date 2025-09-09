Malaysia sasar jadi peneraju AI serantau menjelang 2030 dengan pelan digital komprehensif

KUALA LUMPUR: Malaysia terus memperkukuh usaha merealisasikan aspirasi AI Nation 2030 dengan matlamat muncul sebagai peneraju kecerdasan buatan di rantau ini.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kemajuan teknologi harus diterjemahkan kepada pulangan nyata dari segi produktiviti dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai sebahagian agenda pendigitalan perkhidmatan awam, platform sehenti MyGov Malaysia dibangunkan untuk mengintegrasikan pelbagai urusan kerajaan.

Beliau mengarahkan semua kementerian dan agensi segera mengintegrasikan perkhidmatan mereka ke dalam aplikasi MyGov Malaysia.

Peluasan penggunaan MyDigital ID terus dipergiat dengan sasaran 15 juta pendaftaran menjelang akhir tahun melalui proses pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara.

Anwar turut menekankan kepentingan infrastruktur digital yang inklusif dengan mencadangkan perluasan akses Internet ke pelbagai institusi pendidikan.

Infrastruktur digital yang kukuh merupakan asas penting untuk memacu ekonomi digital dan memastikan teknologi memanfaatkan rakyat. – Bernama