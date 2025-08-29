Malaysia tinjau kepakaran Korea Selatan urus sumber air

BUSAN: Malaysia berhasrat mendalami pengalaman dan pendekatan holistik Korea Selatan dalam aspek pengurusan dan rawatan air, seiring dengan usaha negara melaksanakan transformasi sektor berkenaan, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof.

Pada masa ini, Malaysia dalam proses memasuki fasa kedua Pelan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040 (AIR 2040) di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13) yang menumpukan pembangunan teknologi tempatan dan menepati piawaian antarabangsa.

Pelan hala tuju itu menetapkan visi jangka panjang untuk memperkukuh keterjaminan air negara, meningkatkan kebolehpercayaan perkhidmatan dan mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi import dengan menggalakkan inovasi tempatan.

Sehubungan itu, Fadillah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata Malaysia berhasrat mendapatkan pandangan daripada pengalaman Korea Selatan, khususnya dalam teknologi canggih dan amalan terbaik pengurusan sumber air.

“Ke mana pun destinasinya, kita berhasrat mendapatkan maklumat mengenai teknologi di negara berkenaan dari segi amalan terbaik dan sebagainya. Atas alasan ini, kita melakukan lawatan ke Korea Selatan,” kata beliau ketika melawat Loji Rawatan Air Gangbyeon di sini.

Beliau diiringi oleh Duta Besar Malaysia ke Korea Selatan Datuk Mohd Zamruni Khalid dan Timbalan Ketua Setiausaha (Tenaga) Kementerian Peralihan Tenaga Dan Transformasi Air Mareena Mahpudz.

Fadillah kini dalam rangka lawatan kerja rasmi ke Busan sehingga 29 Ogos bersempena Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ke-15.

Menjelaskan selanjutnya, beliau berkata kejayaan Korea Selatan tidak hanya dari segi rawatan air, tetapi juga dalam pengurusan rantaian sungai secara bersepadu dalam memastikan bekalan air kekal bersih dari sumber serta dapat mengekalkan kualitinya di sepanjang kitaran secara menyeluruh.

“Sudah tentu, kita boleh belajar, bukan sahaja dari segi rawatan air, tetapi juga bagaimana mereka mengurus keseluruhan rantaian sungai dan bagaimana sungai itu dibersihkan,” katanya.

Usaha Malaysia mentransformasi air itu juga bertujuan mengurangkan air tidak berhasil (NRW), menaik taraf infrastruktur yang lama atau usang selain memperluaskan penggunaan teknologi digital seperti pemeteran pintar, pemantauan dalam masa nyata serta pengurusan berasaskan data.

Lawatan Fadillah ke Korea Selatan juga dilihat sebagai menyerlahkan komitmen Malaysia dalam usaha mempercepat pelaksanaan reformasi serta memperluas kerjasama dengan rakan-rakan antarabangsa.

Berdasarkan model Korea Selatan, Malaysia berhasrat membangunkan sektor air yang mampan, berteknologi tinggi dan selaras dengan amalan terbaik antarabangsa di bawah AIR 2040 - BERNAMA