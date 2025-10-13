Mangsa dikhuatiri terperangkap dalam kereta terjunam ke Sungai Panchor

MUAR: Seorang mangsa dikhuatiri masih terperangkap di dalam sebuah kereta jenis Proton Saga yang terjunam ke dalam Sungai Panchor.

Balai Bomba dan Penyelamat Pagoh menerima panggilan kecemasan pada jam 2.42 petang mengenai kejadian tersebut.

Pasukan bomba tiba di lokasi dan mengesahkan sebuah kereta berwarna hitam telah terjunam ke dalam sungai dipercayai akibat kemalangan.

Maklumat awal daripada saksi mata menunjukkan terdapat seorang mangsa yang dipercayai merupakan pemandu masih berada di dalam kenderaan.

Usaha mencari dan menyelamat mangsa kini sedang dijalankan dengan giat oleh pasukan bomba.

Operasi penyelamatan turut dibantu oleh Pasukan Penyelamat Di Air dari Balai Bomba dan Penyelamat Muar.

Identiti mangsa masih belum dapat dikenal pasti oleh pihak berkuasa setakat ini.

Timbalan Ketua Polis Daerah Muar Supt Muhammad Aidil Roneh Abdullah mengesahkan operasi mencari dan menyelamat masih berterusan.

Beliau menyatakan pihak polis masih belum dapat mengesahkan sama ada mangsa yang terlibat seorang diri atau bersama pasangan. – Bernama