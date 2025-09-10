MARA lahirkan 442 teknousahawan dengan jualan RM120.8 juta

KUALA LUMPUR: Majlis Amanah Rakyat (MARA) telah berjaya melahirkan 442 teknousahawan dengan jualan terkumpul RM120.8 juta menerusi program Diploma Teknousahawan di Institut Kemahiran MARA sejak 2016 hingga Julai lepas.

Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang menyatakan bahawa program ini merangkumi pelbagai bidang termasuk elektrik, fesyen, fabrik, perabot, landskap dan penyaman udara.

“Pelajar diwajibkan mendaftar perniagaan dan nilai jualan dijadikan pengukur pencapaian yang berbeza dengan penilaian akademik perdana,“ katanya dalam sesi soal jawab lisan di Dewan Negara.

Beliau memberikan contoh kejayaan di bawah bidang elektrik di IKM Seberang Perai Utara di mana 28 usahawan telah mencapai nilai jualan keseluruhan berjumlah RM45.1 juta serta mewujudkan peluang pekerjaan kepada 121 orang.

MARA juga memperuntukkan RM50 juta menerusi Tabung Khas Pendidikan bagi menaik taraf Institusi Pendidikan MARA dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan dan mengatasi cabaran infrastruktur usang.

Peruntukan ini bertujuan memastikan pelajar bersedia menghadapi perkembangan teknologi baharu seperti kecerdasan buatan, automasi dan internet benda.

Rubiah menambah bahawa MARA turut bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk memperkukuh fasiliti teknologi maklumat dan komunikasi di Maktab Rendah Sains MARA.

Kerjasama ini termasuk memperkenalkan pembelajaran digital, pendekatan fleksibel serta konsep “Teaching Factory” dalam sistem pendidikan MARA.

Usaha-usaha ini dilaksanakan bagi memastikan institusi pendidikan di bawah MARA terus melahirkan graduan yang menepati permintaan industri berteknologi tinggi. – Bernama