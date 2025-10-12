MCMC gesa media elak siar kandungan salah laku seksual jejas siasatan

PUTRAJAYA: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menggesa media melaporkan kes salah laku seksual membabitkan pelajar sekolah di Melaka secara beretika dan bertanggungjawab.

MCMC menegaskan media harus mengelak menyiarkan kandungan sensasi yang boleh menjejaskan siasatan atau memberikan tekanan emosi kepada mangsa.

Pengamal media diingatkan supaya tidak mendedahkan sebarang maklumat sensitif yang boleh menyebabkan identiti mangsa dikenal pasti.

Larangan ini selaras dengan peruntukan dalam Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001.

Orang ramai turut diingatkan bahawa tindakan menyebar video atau bahan sedemikian boleh menjadi kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

MCMC memandang serius laporan sebaran rakaman video kes salah laku seksual yang melibatkan beberapa orang pelajar di sebuah sekolah di Melaka.

MCMC sedang bekerjasama rapat dengan Polis Diraja Malaysia dan penyedia perkhidmatan untuk menurunkan kandungan berpotensi mengganggu siasatan.

Empat pelajar lelaki yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia bulan depan telah direman enam hari.

Mereka disyaki merogol seorang pelajar perempuan secara bergilir-gilir di sebuah sekolah di Melaka minggu lepas.

Ketua Polis Melaka Datuk Dzulkhairi Mukhtar mengesahkan perintah reman terhadap kesemua suspek berumur 17 tahun itu.

Kejadian rogol bergilir-gilir tersebut berlaku kira-kira 2.50 petang pada 2 Oktober di dalam sebuah kelas di Alor Gajah.

Perbuatan itu dirakam menggunakan telefon bimbit oleh dua daripada suspek yang terlibat.

Insiden ini terbongkar selepas ibu mangsa menerima maklumat mengenai penyebaran video daripada guru sekolah.

Ibu mangsa kemudiannya telah membuat laporan polis mengenai kejadian tersebut. – Bernama