Pakar patologi kes Zara Qairina: Penemuan berdasarkan bukti perubatan, tidak tahu VVIP

KOTA KINABALU: Seorang pakar patologi forensik mengesahkan bahawa penemuan dan kesimpulannya dalam kes bedah siasat Zara Qairina Mahathir adalah semata-mata berdasarkan bukti perubatan.

Dr Jessie Hiu, 58, yang berkhidmat dengan Jabatan Perubatan Forensik di Hospital Queen Elizabeth sejak 1998, memberitahu Mahkamah Koroner bahawa beliau tidak mengetahui sebarang penglibatan VVIP atau pihak ketiga dalam kes berkenaan.

Pakar perubatan itu memberikan keterangan sebagai menjawab soalan peguam Datuk Ram Singh, yang mewakili seorang remaja yang didakwa membuli si mati.

Ram Singh bertanya sama ada penemuan dan kesimpulan doktor adalah semata-mata berdasarkan bukti perubatan serta kepakaran beliau sebagai pakar patologi forensik.

Dr Hiu menjawab “Ya” untuk mengesahkan bahawa penemuannya hanya berdasarkan bukti perubatan.

Beliau menegaskan bahawa jawapannya sama sekali tidak dipengaruhi atau terkesan oleh dakwaan mengenai VVIP atau pihak ketiga.

Apabila ditanya mengenai kemungkinan beberapa orang mengangkat remaja itu dan mencampakkannya ke tingkat bawah, Dr Hiu menyatakan bahawa orang yang mengangkatnya perlu meletakkan badan dalam posisi kaki menunjuk ke bawah.

Bagaimanapun, saksi itu memberitahu mahkamah bahawa beliau tidak mengetahui berapa ramai orang yang mungkin telah mengangkat mangsa.

Mengenai soalan sama ada pukulan dengan objek tumpul boleh menyebabkan mangsa pengsan, Dr Hiu menjelaskan bahawa bukan sahaja koyakan di kepala tetapi juga pendarahan subdural dan subarachnoid menyebabkan ketidaksedaran.

Beliau menyatakan bahawa adalah sukar untuk menahan badan dalam keadaan diregangkan supaya jatuh dengan kaki terlebih dahulu jika mangsa tidak sedarkan diri.

Dr Hiu bersetuju bahawa kemungkinan besar Zara Qairina berada dalam keadaan sedar dan berdiri tegak sebelum jatuh.

Ketika disoal oleh peguam Rizwandean M. Borhan yang mewakili ibu si mati, saksi berkata beliau tidak tahu sama ada remaja itu akan menjerit kesakitan jika jatuh dari bangunan tiga tingkat.

Beliau menjelaskan bahawa patah tulang yang dialami si mati adalah teruk dan konsisten dengan jatuh dari tempat tinggi.

Dr Hiu menegaskan bahawa beliau tidak dapat menentukan jarak sebenar jatuh itu berdasarkan bukti perubatan yang ada.

Pakar patologi forensik itu telah melengkapkan keterangannya sebagai saksi pertama dalam prosiding inkues tersebut.

Prosiding inkues di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan akan bersambung esok untuk keterangan saksi-saksi seterusnya.

Zara Qairina meninggal dunia pada 17 Julai di Hospital Queen Elizabeth selepas ditemukan tidak sedarkan diri dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya di Papar.

Jabatan Peguam Negara telah mengarahkan mayatnya digali semula untuk bedah siasat pada 8 Ogos sebelum mengumumkan inkues berhubung kematiannya pada 13 Ogos. – Bernama